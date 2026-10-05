Flávio Bolsonaro parte con ventaja sobre Lula Da Silva para la segunda vuelta: la primera fue 47,06% frente a 45,12%

El senador opositor Flávio Bolsonaro y el presidente Lula da Silva definirán la Presidencia de Brasil en segunda vuelta el 25 de octubre.

Los resultados finales indican que Bolsonaro obtuvo el 47,06% de los votos frente al 45,12% de Lula, con casi el 100% de las urnas contabilizadas. La estrecha diferencia confirma que Brasil sigue profundamente polarizado.

Bolsonaro, de 45 años, poco conocido hace unos meses a nivel nacional, ha basado su campaña en la promesa de "rescatar" a Brasil en asuntos como la inseguridad y promete reducir la dependencia a las ayudas sociales del gobierno.

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Se describe a sí mismo como "más moderado" que su controvertido padre, el expresidente Jair Bolsonaro, juzgado y condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra Lula en las últimas presidenciales.

De 80 años, Lula busca un cuarto mandato y ha hecho de la soberanía su bandera electoral.

El izquierdista denuncia la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien extiende su área de influencia en la región con gobiernos de derecha en Argentina, Chile o Colombia.

Las encuestas preveían una pequeña ventaja para Lula hasta la víspera de las elecciones.

Como en 2022, los sondeos subestimaron la fuerza de la derecha en los comicios que enfrentaron a Lula con el entonces presidente Jair Bolsonaro.

El hijo del expresidente se dijo "muy satisfecho", puesto que muchas encuestas situaban su candidatura detrás de su rival. Obtuvo 56 millones de votos, más que su padre en 2018 y 2022.

"Inesperado", dijo Lula Da Silva

Lula aceptó que el resultado fue "inesperado". "Admito que estábamos convencidos de que íbamos a ganar en primera vuelta", pero "estamos en la prórroga y ahí es donde vamos a convencer al pueblo brasileño", dijo el izquierdista en un discurso en Sao Paulo.

La derecha también se reforzó en el Parlamento, especialmente con numerosos senadores bolsonaristas elegidos, como la ex primera dama Michelle Bolsonaro.

"Me sorprendió el resultado. No creía que la diferencia a favor de la derecha fuera a ser tan grande, para mi felicidad", dijo a la AFP Wellington Carvalho, un mecánico de automóviles de 50 años en Sao Paulo que votó por Flávio Bolsonaro.

Otros se muestran preocupados. "Flávio es un peligro para Brasil, es un retroceso. Podemos ver todo lo que hizo su padre... Realmente acabó con Brasil", dijo Anderson de Almeida, un portero de 45 años en la capital financiera del gigante suramericano.

Para la segunda vuelta Bolsonaro podría beneficiarse de los votos del puñado de candidatos menores que participaron en la primera vuelta, todos de derecha. El tercero, Augusto Cury, obtuvo el 2,90% de los votos.

El presidente argentino, Javier Milei, felicitó al senador por la victoria ante el "comunista" Lula y deseó que ambos comenzaran "pronto" a trabajar juntos.

El factor Trump

Trump no ha respaldado explícitamente hasta ahora a Flávio Bolsonaro pero ha dicho que sigue "muy de cerca" las elecciones.

El republicano ha utilizado aranceles y sanciones para presionar a Brasil desde que su aliado Jair Bolsonaro fue condenado por golpista.

En los mitines de Flávio Bolsonaro, sus simpatizantes agitaron banderas estadounidenses e imágenes de Trump.

En pocos meses, Flávio Bolsonaro logró pisar los talones a Lula en las encuestas, incluso después de que se supiera que era investigado por corrupción en la financiación de una película biográfica sobre su padre.

Promete una férrea política contra la inseguridad, así como austeridad fiscal en medio del aumento de la deuda pública.

Quejas de brasileños

Lula, reconocido por los programas sociales que sacaron de la pobreza a millones de personas a principios de siglo, regresó al poder en 2023, después de ir preso por un enorme escándalo de corrupción y de que sus condenas fueron anuladas por motivos de forma.

El mandatario nunca se ha sacudido la etiqueta de "ladrón" que le puso la derecha y parte de los brasileños.

Hace cuatro años derrotó a Jair Bolsonaro por apenas 1,8 puntos porcentuales en unas elecciones tumultuosas, que terminaron en el asalto a las sedes de poder en Brasilia por parte de simpatizantes de Bolsonaro semanas después.

Durante el tercer mandato de Lula, la inflación se mantuvo a raya y el desempleo cayó, pero los brasileños se quejan del alto costo de vida y se muestran hastiados con la delincuencia.

FUENTE: AFP