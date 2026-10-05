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LULA O BOLSONARO

Orsi sobre Lula Da Silva o Bolsonaro en Brasil: "Mi relación con los países vecinos ha sido la misma con uno o con otro gobierno"

El presidente Orsi fue consultado sobre la elección en Brasil y la segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro, con ventaja para la oposición: “Veremos cómo avanzamos ahora de acuerdo al resultado que venga”.

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El presidente Orsi fue consultado este lunes sobre el resultado de la primera vuelta presidencial en Brasil, que dejó a Flávio Bolsonaro con ventaja sobre Lula Da Silva para la segunda vuelta del domingo 25 de octubre.

En rueda de prensa, Orsi dijo que el resultado del domingo de alguna manera sorprende: “Por su puesto hay resultados que de repente sorprenden, si bien se esperaba, todos te decían que era una elección pareja, se verá la segunda vuelta”.

Acerca de su afinidad ideológica con Lula y si eso podría ser contraproducente en caso de que gane Bolsonaro, Orsi respondió: “La afinidad o los conocimientos que uno tenga con las personas no pueden interferir en lo que son las relaciones entre países. Mi relación con los países vecinos ha sido la misma con uno o con otro gobierno, veremos cómo avanzamos ahora de acuerdo al resultado que venga, pero no hay que entreverar los tantos”.

Foto: FocoUy. Marcos Carámbula, exintendente.
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Consultado sobre la preferencia que expresó el Frente Amplio hacia un triunfo de Lula, el presidente respondió: “La fuerza política es la fuerza política, el gobierno es el gobierno”.

“Mientras los partidos, o las tendencias de derecha o izquierda o centro lleguen por la vía electoral, tenemos que decir que las reglas de juego se están respetando y eso es positivo, porque a veces el péndulo se mueve, muchas veces se ha movido, entonces cuidar las reglas de juego democrático, cuidar que las instituciones funcionen, eso te da garantías a futuro de que la alternancia es parte de la vida normal de nuestros países”, reflexionó Orsi.

Consultado sobre el giro hacia gobiernos de derecha que se registra en Sudamérica y la alternancia de distintos partidos, el presidente respondió: “Se está dando una insatisfacción permanente, casi todos los gobiernos suben y caen. Lo que la gente está necesitando, los gobiernos no lo están pudiendo resolver, y eso hace que la gente pruebe con unos y otros”.

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