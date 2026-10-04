Requisitoria para la mujer que rompe semáforos, amenaza e incendia contenedores en Maldonado

Está requerida la mujer que rompe semáforos e incendia contenedores en la ciudad de Maldonado.

A estos hechos de violencia se le suman amenazas, rotura de vidrios de autos y los perros que andan con ella que, según vecinos, le salen a la gente.

"Vos querés retenerla hasta que venga el 911 y automáticamente tenés los perros arriba tuyo (...) la mínima que hagas el perro te va a morder. Hay un montón de denuncias y no hay una respuesta, no solo por la Policía porque la Policía hace el trabajo como corresponde, pero sí lo que queremos es una respuesta de la Fiscalía", indicó.

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Los vecinos manifestaron nuevamente su preocupación porque los hechos de violencia que continúan ya que la mujer es derivada a la seccional policial, pero queda en libertad.

El nuevo incidente fue protagonizado en las últimas horas por romper un semáforo que había sido instalado hace muy pocas horas.

Según supo Subrayado, los semáforos habían sido colocados hace 48 horas. Uno de los vecinos aseguró que han habido amenazas por parte de la agresora, además de que los perros que andan con ella le salen a la gente.

Los destrozos ocurren siempre en avenida Lussich y Messina.

Por este caso, la Policía ha llevado adelante varias actuaciones que fueron derivadas a Fiscalía.