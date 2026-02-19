Una adolescente fue baleada en Villa Don Bosco, donde había ocurrido un homicidio horas antes

Una adolescente de 17 años fue baleada en la noche de este miércoles en Camicachi esquina Pérez Nápoles, en el asentamiento 24 de Junio , zona de Villa Don Bosco , donde el martes hubo un homicidio y cuatro heridos.

La joven sufrió una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la pierna derecha y está fuera de peligro. Según declaró, se encontraba con su hermano cuando pasó una moto desde la que efectuaron disparos.

La adolescente sostuvo que quieren dañar a su familia a raíz del homicidio ocurrido el día anterior, en el que sus allegados estuvieron involucrados y en el que hubo cuatro personas heridas de arma de fuego.

En la escena la Policía incautó tres vainas calibre 9 milímetros, 13 cartuchos del mismo calibre y un cargador de municiones. Trabajó Policía Científica en el relevamiento.

El homicidio, en tanto, ocurrió en la noche del martes en Camicachi esquina Toledo Chico, en el asentamiento 24 de Junio. Cinco personas resultaron heridas de arma de fuego durante un enfrentamiento originado cuando la expareja de una mujer increpó a un grupo que se retiraba de una cancha y efectuó varios disparos. El presunto autor, un joven de 21 años, también fue herido y murió al mediodía del miércoles.