Tras fracasar en robo a local de cobranzas, delincuentes se llevaron $15.000 de supermercado, pertenencias de clienta y celular de un guardia

Tres delincuentes armados y con ropa de trabajo llegaron a un centro comercial de Carrasco Norte, rociaron con nafta un local de cobranzas y robaron un supermercado.

Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que lo primero que intentaron robar fue un cambio, que ingresaron con un arma larga y con combustible. Arrojaron el líquido inflamable en el mostrador donde estaban los trabajadores, en la zona donde se pasan los billetes, pero en ese momento activaron el botón de pánico cerrándose la cortina metálica, impidiendo el robo.

Al no poder llevarse nada, se dirigieron al supermercado que está al lado. Le exigieron a la encargada el dinero de la caja chica y lograron robar $15.000, pertenencias de una clienta y el celular de un guardia de seguridad, luego de reducirlo.

No hubo personas lesionadas. La Policía analiza las cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero de los delincuentes. #AHORA | Tres delincuentes armados y con ropa de trabajo intentaron robar un cambio. Tiraron combustible donde estaban los trabajadores, pero tras sonar el botón de pánico se cerró la cortina y no pudieron robar nada. Seguidamente ingresaron a un supermercado y se llevaron… pic.twitter.com/Pf8HNDa22y — Subrayado (@Subrayado) August 18, 2026

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