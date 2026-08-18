Tres delincuentes armados y con ropa de trabajo llegaron a un centro comercial de Carrasco Norte, rociaron con nafta un local de cobranzas y robaron un supermercado.
Tras fracasar en robo a local de cobranzas, delincuentes se llevaron $15.000 de supermercado, pertenencias de clienta y celular de un guardia
Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que primero rociaron con combustible el mostrador del cambio, pero al activarse el botón de pánico no pudieron llevarse nada. No hubo personas lesionadas.
Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que lo primero que intentaron robar fue un cambio, que ingresaron con un arma larga y con combustible. Arrojaron el líquido inflamable en el mostrador donde estaban los trabajadores, en la zona donde se pasan los billetes, pero en ese momento activaron el botón de pánico cerrándose la cortina metálica, impidiendo el robo.
Al no poder llevarse nada, se dirigieron al supermercado que está al lado. Le exigieron a la encargada el dinero de la caja chica y lograron robar $15.000, pertenencias de una clienta y el celular de un guardia de seguridad, luego de reducirlo.
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No hubo personas lesionadas.
La Policía analiza las cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero de los delincuentes.
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