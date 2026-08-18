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CARRASCO NORTE

Tras fracasar en robo a local de cobranzas, delincuentes se llevaron $15.000 de supermercado, pertenencias de clienta y celular de un guardia

Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que primero rociaron con combustible el mostrador del cambio, pero al activarse el botón de pánico no pudieron llevarse nada. No hubo personas lesionadas.

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Tres delincuentes armados y con ropa de trabajo llegaron a un centro comercial de Carrasco Norte, rociaron con nafta un local de cobranzas y robaron un supermercado.

Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que lo primero que intentaron robar fue un cambio, que ingresaron con un arma larga y con combustible. Arrojaron el líquido inflamable en el mostrador donde estaban los trabajadores, en la zona donde se pasan los billetes, pero en ese momento activaron el botón de pánico cerrándose la cortina metálica, impidiendo el robo.

Al no poder llevarse nada, se dirigieron al supermercado que está al lado. Le exigieron a la encargada el dinero de la caja chica y lograron robar $15.000, pertenencias de una clienta y el celular de un guardia de seguridad, luego de reducirlo.

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No hubo personas lesionadas.

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