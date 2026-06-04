RECIBÍ EL NEWSLETTER
andes y mercedes

Un estadounidense fue apuñalado en el Centro y se encuentra grave: un sospechoso está detenido

El crimen ocurrió sobre las cuatro y media de la madrugada en Andes y Mercedes. La víctima tiene 39 años.

En el lugar del ataque la Policía no encontró indicios que aporten elementos para la investigación.

Foto: Subrayado. Calle Andes, Centro de Montevideo.

Foto: Subrayado. Calle Andes, Centro de Montevideo.

Un estadounidense de 39 años fue apuñalado en el abdomen, sobre las cuatro y media de la madrugada de este jueves, cuando se encontraba en Andes y Mercedes, en el Centro de Montevideo. En consecuencia, se encuentra internado en grave estado.

Según la información policial a la que accedió Subrayado, la Policía fue al lugar y observó a la víctima en la calle. La trasladó de inmediato al Hospital Maciel donde ingresó a block quirúrgico. El hombre no aportó información sobre cómo ocurrieron los hechos.

Al observar cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior, los investigadores observaron que se ve a la víctima caminar junto a otro hombre y que este luego huye hacia Ciudad Vieja. Tras una recorrida, lograron ubicar al sospechoso y está detenido, a disposición de la Fiscalía. Tiene 48 años.

mas de 500 disparos en una noche en marconi: hubo tiroteo con la policia y detuvieron a un delincuente
Seguí leyendo

Más de 500 disparos en una noche en Marconi: hubo tiroteo con la Policía y detuvieron a un delincuente

En el lugar del ataque la Policía no encontró indicios que aporten elementos para la investigación.

Temas de la nota

Lo más visto

video
LA MAÑANA EN CASA | 22-11

El tubófono "Opus II" de la Rambla Presidente Wilson
Canal 10 WEB

La luna en Capricornio
Así Es Tu Día | 03-06-2026

La luna continúa en Capricornio
GRAN HERMANO | 31-05-2026

¡Salió la Bomba y volvió Sol!
Así Es Tu Día | 29-05-2026

La luna continúa en Escorpio

Te puede interesar

Más de 500 disparos en una noche en Marconi: hubo tiroteo con la Policía y detuvieron a un delincuente video
Ráfagas de disparos

Más de 500 disparos en una noche en Marconi: hubo tiroteo con la Policía y detuvieron a un delincuente
Balaceras en Las Acacias obligaron a suspender una práctica de fútbol infantil de AUFI Peñarol video
video registró las ráfagas

Balaceras en Las Acacias obligaron a suspender una práctica de fútbol infantil de AUFI Peñarol
Foto: Subrayado. video
en el complejo celeste

Orsi entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya previo al Mundial

Dejá tu comentario