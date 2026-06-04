Un estadounidense fue apuñalado en el Centro y se encuentra grave: un sospechoso está detenido

En el lugar del ataque la Policía no encontró indicios que aporten elementos para la investigación. Foto: Subrayado. Calle Andes, Centro de Montevideo.

Un estadounidense de 39 años fue apuñalado en el abdomen, sobre las cuatro y media de la madrugada de este jueves, cuando se encontraba en Andes y Mercedes, en el Centro de Montevideo. En consecuencia, se encuentra internado en grave estado.

Según la información policial a la que accedió Subrayado, la Policía fue al lugar y observó a la víctima en la calle. La trasladó de inmediato al Hospital Maciel donde ingresó a block quirúrgico. El hombre no aportó información sobre cómo ocurrieron los hechos.

Al observar cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior, los investigadores observaron que se ve a la víctima caminar junto a otro hombre y que este luego huye hacia Ciudad Vieja. Tras una recorrida, lograron ubicar al sospechoso y está detenido, a disposición de la Fiscalía. Tiene 48 años.

En el lugar del ataque la Policía no encontró indicios que aporten elementos para la investigación.

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