RECIBÍ EL NEWSLETTER
GUERRA COMERCIAL

Trump amenaza a Canadá con "aranceles del 100%" en caso de un acuerdo comercial con China

"Si Canadá hace un acuerdo con China, será inmediatamente objeto de un arancel del 100% sobre todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos”, advirtió Trump.

Trump en la Casa Blanca. Foto: archivo AFP.

Trump en la Casa Blanca. Foto: archivo AFP.

El presidente Donald Trump amenazó este sábado con imponer "aranceles del 100%" a las importaciones canadienses a Estados Unidos si se concreta un acuerdo comercial entre Canadá y China, luego de una asociación entre ambos países anunciada la semana pasada.

Si el primer ministro canadiense, Mark Carney, "cree que va a convertir a Canadá en un puerto de descarga para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Si Canadá hace un acuerdo con China, será inmediatamente objeto de un arancel del 100% sobre todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos”, advirtió.

Alcalde de Mineápolis denuncia el homicidio de un manifestante por parte de agentes federales. Foto: captura de video en redes sociales.
Seguí leyendo

Alcalde de Mineápolis denuncia: "Acabo de ver un video de más de seis agentes disparándole hasta matarlo"

Desde que Trump volvió a la Casa Blanca hace un año inició una especie de “guerra comercial” con la imposición unilateral de aranceles a distintos países o bloques.

Tras los anuncios de estos aranceles extra, Trump negoció con varios países y en algunos casos los dejó sin efecto o pactó un acuerdo bilateral.

Ahora vuelve sobre Canadá, su vecino del norte, cuyo primer ministro anunció un acuerdo con China tras un discurso la semana pasada en Davos, Suiza, que recorrió el mundo por fijar una postura contraria a la política exterior de Trump.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

Tras caída del dólar a precio más bajo desde 2020, el BCU anunció medidas y hoy subió casi 2%
ECONOMÍA

Tras caída del dólar a precio más bajo desde 2020, el BCU anunció medidas y hoy subió casi 2%
VIDEO

Choque del ministro del Interior con una moto quedó registrado por una cámara de seguridad
ESPOSA DEL PRESIDENTE ORSI

Laura Alonsopérez en la previa del desfile de Carnaval: "Tendría que enseñarse candombe en todas las escuelas"
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro chocó con un motociclista en Cerrito de la Victoria y tenía la libreta vencida
PUNTA DEL ESTE

Salió en moto de agua el jueves de noche y no volvió; lo encontraron este viernes y no quería ser asistido

Te puede interesar

Dos delincuentes condenados por el homicidio a puñaladas de un hombre en Florida
25 DE MAYO, FLORIDA

Dos delincuentes condenados por el homicidio a puñaladas de un hombre en Florida
Choque del ministro del Interior con una moto quedó registrado por una cámara de seguridad video
VIDEO

Choque del ministro del Interior con una moto quedó registrado por una cámara de seguridad
Un adolescente de 13 años y un joven de 20 murieron tras chocar su moto contra un auto en Las Piedras video
ACCIDENTE FATAL EN CANELONES

Un adolescente de 13 años y un joven de 20 murieron tras chocar su moto contra un auto en Las Piedras

Dejá tu comentario