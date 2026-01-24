Trump amenaza a Canadá con "aranceles del 100%" en caso de un acuerdo comercial con China

El presidente Donald Trump amenazó este sábado con imponer " aranceles del 100%" a las importaciones canadienses a Estados Unidos si se concreta un acuerdo comercial entre Canadá y China , luego de una asociación entre ambos países anunciada la semana pasada.

Si el primer ministro canadiense, Mark Carney, "cree que va a convertir a Canadá en un puerto de descarga para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Si Canadá hace un acuerdo con China, será inmediatamente objeto de un arancel del 100% sobre todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos”, advirtió.

Seguí leyendo Alcalde de Mineápolis denuncia: "Acabo de ver un video de más de seis agentes disparándole hasta matarlo"

Desde que Trump volvió a la Casa Blanca hace un año inició una especie de “guerra comercial” con la imposición unilateral de aranceles a distintos países o bloques.

Tras los anuncios de estos aranceles extra, Trump negoció con varios países y en algunos casos los dejó sin efecto o pactó un acuerdo bilateral.

Ahora vuelve sobre Canadá, su vecino del norte, cuyo primer ministro anunció un acuerdo con China tras un discurso la semana pasada en Davos, Suiza, que recorrió el mundo por fijar una postura contraria a la política exterior de Trump.

FUENTE: AFP