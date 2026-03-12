RECIBÍ EL NEWSLETTER
ROCHA

Tripulante de un velero que viajaba de Montevideo hacia Río Grande debió ser desembarcado por problema de salud

El hombre sufrió fuertes dolores de espalda, por lo que no pudo seguir a bordo del velero y fue asistido en Prefectura de La Paloma.

rescate-tripulante

El hombre sufrió fuertes dolores de espalda que requirieron su desembarco y traslado a la costa para atención médica.

Fue el mismo tripulante el que solicitó auxilio ante la situación de salud. El velero continuó hacia Brasil.

incendio de campo en neptunia norte afecta visibilidad en ruta 34: hay desvios y bomberos trabaja en el lugar
Seguí leyendo

Incendio de campo en Neptunia Norte afecta visibilidad en ruta 34: hay desvíos y Bomberos trabaja en el lugar
velero-rescate-la-paloma

Temas de la nota

Lo más visto

video
AGRESOR FUE CONDENADO

Padre de uno de los adolescentes acosados por un hombre en un ómnibus fue el que detuvo la unidad y llamó al 911: su relato
PROSECRETARIO DE PRESIDENCIA

Jorge Díaz dijo que el gobierno hizo una "modificación de impuestos" y reconoció que cambio al Fonasa "puede golpear"
EN PLENO CENTRO

Robo piraña a una joyería de Las Piedras; la comerciante arremetió a "espejazos" contra los delincuentes
activos

Justicia ordenó liquidar la herencia de Gustavo Basso, uno de los socios fundadores de Conexión Ganadera
15 DE MARZO-HORA 18.00

Subastan vestuario artístico de Carlos Perciavalle: "Me cuesta caminar, se acabó que suba a un escenario a divertirlos"

Te puede interesar

Gobierno instaló gabinete de primera infancia y adolescencia para unificar las respuestas del Estado video
ORSI ENCABEZÓ REUNIÓN

Gobierno instaló gabinete de primera infancia y adolescencia para unificar las respuestas del Estado
Institución de Derechos Humanos señala fallas múltiples en el caso Jonathan Correa y abre una investigación de oficio video
CASO JONATHAN

Institución de Derechos Humanos señala "fallas múltiples" en el caso Jonathan Correa y abre una investigación de oficio
Yamandú Orsi, presidente de la República. video
llamó a la reflexión

"No siempre se actúa con la velocidad y fuerza que se necesita", dice Orsi tras asesinato de Jonathan Correa

Dejá tu comentario