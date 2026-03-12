Tripulante de un velero que salió desde Montevideo hacia Río Grande en Brasil debió ser desembarcado por Prefectura de La Paloma.
Tripulante de un velero que viajaba de Montevideo hacia Río Grande debió ser desembarcado por problema de salud
El hombre sufrió fuertes dolores de espalda, por lo que no pudo seguir a bordo del velero y fue asistido en Prefectura de La Paloma.
El hombre sufrió fuertes dolores de espalda que requirieron su desembarco y traslado a la costa para atención médica.
Fue el mismo tripulante el que solicitó auxilio ante la situación de salud. El velero continuó hacia Brasil.
Incendio de campo en Neptunia Norte afecta visibilidad en ruta 34: hay desvíos y Bomberos trabaja en el lugar
