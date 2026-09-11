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COLEGIO MÉDICO

Tribunal de Ética rechazó denuncia contra ministra Lustemberg presentada por padres de Soledad Barrera, pediatra fallecida tras una mala praxis

El Colegio Médico dio a conocer la resolución en la noche de este viernes. Por este caso, fue condenada en proceso abreviado la anestesista, Inés Miralles, quien intervino en la operación.

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El Tribunal de Ética del Colegio Médico rechazó este viernes la denuncia presentada por los padres de la pediatra María Soledad Barrera, fallecida producto de una mala praxis en 2024.

El fallo del tribunal no fue unánime. Se obtuvo la mayoría con los votos de los Dres. Diana Domenech, Álvaro Giordano y Hugo Rodríguez, quienes votaron en contra de que se investigara a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, mientras que los Dres. Gerardo Eguren y Fernando Repetto, en minoría, se inclinaron por admitir la denuncia formulada por la Sra. Rosario Barrera y el Sr. Néstor Fernando Núñez contra Lustemberg.

Por este caso la anestesista Inés Miralles, fue condenada por homicidio culposo mediante un proceso abreviado. Luego se desató la polémica cuando la ministra Cristina Lustemberg redujo la inhabilitación de su título de cinco a tres años.

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Los padres de la pediatra cuestionaron la reducción de la sanción y realizaron la denuncia.

El padre de la pediatra, Néstor Fernando Núñez, entregó una carta al presidente Yamandú Orsi en junio de este año donde cuestionaba a Lustemberg por la reducción de 5 a 3 años de la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de la anestesista condenada a 24 meses de prisión, que se sustituyeron por arresto domiciliario nocturno.

En junio de este año la ministra concurrió al Parlamento y aseguró que "no hubo en este caso, ningún tipo de apartamiento de las normas y mucho menos, una intención de favorecer en algún sentido a la doctora Inés Miralles".

Las explicaciones dadas por Lustemberg, de acuerdo al documento al que accedió Subrayado, alega casos similares, en los que se sancionó a médicos por muertes de pacientes.

"El plazo dispuesto, no se aparta de los estándares que tradicionalmente aplicó el Ministerio en otras situaciones y que el Tribunal consideró adecuados y por tanto de ninguna manera puede considerarse contrario a una regla de derecho", señaló.

La madre de Soledad dialogó con Subrayado en el mes de junio y le pidió a la ministra que se pusiera en su lugar.

En lo que respecta a la anestesista dijo: "Yo quería que estuviera presa y que le quitaran el título de por vida, cosa que nunca más pueda tocar a un paciente. Sé que a mi hija nadie me la devuelve, pero sí pido que no hayan más María Soledad Barrera, que esto nunca más pase. Y a la ministra le pido que se cruce del lado de ella para el mío, que se ponga en el lugar de madre, que no sé si tiene hijos o no, que piense lo que está haciendo, que lo piense muy bien, porque mañana le puede pasar a ella".

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