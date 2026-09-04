Vacunación contra meningococo comenzó en liceos y continúa en escuelas para llegar a menores de 6 a 15 años, dijo Lustemberg

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, informó que el jueves comenzó la vacunación contra el meningococo en los liceos, mientras continúa la inoculación en las escuelas para tratar de llegar a todos los niños y adolescentes de 6 a 15 años.

Lustemberg destacó la ampliación de la cobertura de 6 a 15 años desde esta semana y la adhesión a la campaña de las familias y de la ciudadanía. "Vamos a llegar paulatinamente también a las franjas etarias de 2 a 18 años, de acuerdo a un cronograma planificado", indicó.

Recordó que a partir de julio de 2025 se incorporaron a los niños de 2, 4, 12 y 15 meses a la vacunación contra el meningococo B y C, quienes pueden concurrir a vacunarse sin agenda. La ministra valoró la alta adherencia a los 2 y 4 meses, pero baja a partir de los 12 meses, "porque a veces no vamos dándole la relevancia que tiene tener las vacunas al día", afirmó.

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