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PLANIFICAN LLEGAR DE 2 A 18 AÑOS

Vacunación contra meningococo comenzó en liceos y continúa en escuelas para llegar a menores de 6 a 15 años, dijo Lustemberg

"Vamos a llegar paulatinamente también a las franjas etarias de 2 a 18 años, de acuerdo a un cronograma planificado", indicó la ministra de Salud Pública.

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La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, informó que el jueves comenzó la vacunación contra el meningococo en los liceos, mientras continúa la inoculación en las escuelas para tratar de llegar a todos los niños y adolescentes de 6 a 15 años.

Lustemberg destacó la ampliación de la cobertura de 6 a 15 años desde esta semana y la adhesión a la campaña de las familias y de la ciudadanía. "Vamos a llegar paulatinamente también a las franjas etarias de 2 a 18 años, de acuerdo a un cronograma planificado", indicó.

Recordó que a partir de julio de 2025 se incorporaron a los niños de 2, 4, 12 y 15 meses a la vacunación contra el meningococo B y C, quienes pueden concurrir a vacunarse sin agenda. La ministra valoró la alta adherencia a los 2 y 4 meses, pero baja a partir de los 12 meses, "porque a veces no vamos dándole la relevancia que tiene tener las vacunas al día", afirmó.

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