RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Investigan intento de femicidio en Melilla: una mujer está grave tras ser herida con un arma de fuego

El agresor prendió fuego la casa y le disparó a la víctima, que tiene 56 años. Está prófugo.

escena-intento-femicidio-melilla-guille-lorenzo
sirena-patrullero-policia-generico-policial-noche

Una mujer de 56 años fue herida con un arma de fuego en Melilla e investigan el hecho como un intento de femicidio.

Ocurrió sobre las 19:35 de este viernes, en camino Los Carpinchos y camino Melilla. El agresor prendió fuego la casa y le disparó, indica la información primaria. Aún no fue detenido.

De acuerdo a los datos recabados hasta el momento, la mujer está en estado grave, con herida en espalda, brazo y cabeza. Fue trasladada a un centro asistencial.

Foto: FocoUy. Universidad de la República, Udelar.
Seguí leyendo

Tras intento de femicidio, Udelar extendió suspensión de clases hasta el sábado
Temas de la nota

Lo más visto

video
HOMICIDIO EN BARRIO ITUZAINGÓ

Mataron de al menos 20 disparos a un joven que iba como acompañante en un taxi, en barrio Ituzaingó
Accidente grave en montevideo

Hombre en moto quedó grave tras chocar con un auto que debió ceder el paso en Ituzaingó
Homicidio en montevideo

Asesinaron de un disparo en el pecho a un hombre en Cerrito; un amigo dijo que habían ido a recuperar una moto
PUERTO DE MONTEVIDEO

"Si el gobierno lo quiere hacer, lo hará, nosotros recurriremos a la OIT", señalan desde sindicato de TCP por esencialidad
SINIESTRO FATAL EN CANELONES

Una mujer murió tras despistar el auto que conducía y chocar contra una alcantarilla en El Pinar

Te puede interesar

Investigan intento de femicidio en Melilla: una mujer está grave tras ser herida con un arma de fuego
MONTEVIDEO

Investigan intento de femicidio en Melilla: una mujer está grave tras ser herida con un arma de fuego
Normativa establece con carácter transitorio y limitado los servicios mínimos a garantizarse en TCP
DOTACIONES MÍNIMAS DE TRABAJADORES

Normativa establece con carácter "transitorio y limitado" los "servicios mínimos" a garantizarse en TCP
Gobierno resolvió establecer servicios mínimos en la terminal de contenedores, ante el conflicto en TCP video
PUERTO DE MONTEVIDEO

Gobierno resolvió establecer servicios mínimos en la terminal de contenedores, ante el conflicto en TCP

Dejá tu comentario