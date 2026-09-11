Una mujer de 56 años fue herida con un arma de fuego en Melilla e investigan el hecho como un intento de femicidio.
Investigan intento de femicidio en Melilla: una mujer está grave tras ser herida con un arma de fuego
El agresor prendió fuego la casa y le disparó a la víctima, que tiene 56 años. Está prófugo.
Ocurrió sobre las 19:35 de este viernes, en camino Los Carpinchos y camino Melilla. El agresor prendió fuego la casa y le disparó, indica la información primaria. Aún no fue detenido.
De acuerdo a los datos recabados hasta el momento, la mujer está en estado grave, con herida en espalda, brazo y cabeza. Fue trasladada a un centro asistencial.
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El fuego generado por el agresor fue controlado por Bomberos y afectó varias habitaciones de la casa.
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