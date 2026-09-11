Investigan intento de femicidio en Melilla: una mujer está grave tras ser herida con un arma de fuego

Una mujer de 56 años fue herida con un arma de fuego en Melilla e investigan el hecho como un intento de femicidio.

Ocurrió sobre las 19:35 de este viernes, en camino Los Carpinchos y camino Melilla. El agresor prendió fuego la casa y le disparó, indica la información primaria. Aún no fue detenido.

De acuerdo a los datos recabados hasta el momento, la mujer está en estado grave, con herida en espalda, brazo y cabeza. Fue trasladada a un centro asistencial.

El fuego generado por el agresor fue controlado por Bomberos y afectó varias habitaciones de la casa. La Policía busca al hombre que intentó matar a su pareja en Melilla. Los detalles con @Guillelorenzo20 | https://t.co/2CS86TDDg3 pic.twitter.com/hA8oJmT0UP — Subrayado (@Subrayado) September 11, 2026

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