Una mujer murió tras despistar el auto que conducía y chocar contra una alcantarilla. El siniestro de tránsito fatal ocurrió en avenida Horacio García Lagos y calle Barlovento, en El Pinar.
Una mujer murió tras despistar el auto que conducía y chocar contra una alcantarilla en El Pinar
El siniestro de tránsito fatal ocurrió en avenida Horacio García Lagos y calle Barlovento. Personal de Bomberos debió realizar tareas para acceder y retirar a la víctima del vehículo.
Cuando los efectivos de URPC de la Zona Operacional III llegaron al lugar encontraron el vehículo en la alcantarilla del drenaje pluvial y en el interior había una mujer atrapada.
Personal de Bomberos debió realizar tareas para acceder y retirar a la víctima del auto. La mujer fue asistida por personal de emergencia médica que constató el fallecimiento en la escena.
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La fiscal de Ciudad de la Costa de 3º turno, Cristina Falcomer, está a cargo de las actuaciones del caso.
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