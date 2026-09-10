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SINIESTRO FATAL EN CANELONES

Una mujer murió tras despistar el auto que conducía y chocar contra una alcantarilla en El Pinar

El siniestro de tránsito fatal ocurrió en avenida Horacio García Lagos y calle Barlovento. Personal de Bomberos debió realizar tareas para acceder y retirar a la víctima del vehículo.

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Una mujer murió tras despistar el auto que conducía y chocar contra una alcantarilla. El siniestro de tránsito fatal ocurrió en avenida Horacio García Lagos y calle Barlovento, en El Pinar.

Cuando los efectivos de URPC de la Zona Operacional III llegaron al lugar encontraron el vehículo en la alcantarilla del drenaje pluvial y en el interior había una mujer atrapada.

Personal de Bomberos debió realizar tareas para acceder y retirar a la víctima del auto. La mujer fue asistida por personal de emergencia médica que constató el fallecimiento en la escena.

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La fiscal de Ciudad de la Costa de 3º turno, Cristina Falcomer, está a cargo de las actuaciones del caso.

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