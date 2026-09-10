Una mujer murió tras despistar el auto que conducía y chocar contra una alcantarilla en El Pinar

Una mujer murió tras despistar el auto que conducía y chocar contra una alcantarilla. El siniestro de tránsito fatal ocurrió en avenida Horacio García Lagos y calle Barlovento, en El Pinar.

Cuando los efectivos de URPC de la Zona Operacional III llegaron al lugar encontraron el vehículo en la alcantarilla del drenaje pluvial y en el interior había una mujer atrapada.

Personal de Bomberos debió realizar tareas para acceder y retirar a la víctima del auto. La mujer fue asistida por personal de emergencia médica que constató el fallecimiento en la escena.

La fiscal de Ciudad de la Costa de 3º turno, Cristina Falcomer, está a cargo de las actuaciones del caso.

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