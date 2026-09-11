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PUERTO DE MONTEVIDEO

Gobierno resolvió establecer servicios mínimos en la terminal de contenedores, ante el conflicto en TCP

"No estamos hablando de servicios esenciales, que tienen una lógica distinta, vinculada a la seguridad, a la vida o la salud. Estamos hablando de servicios mínimos", dijo la ministra.

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El gobierno tomó la decisión de establecer los servicios mínimos en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo y lo comunicó este viernes, informó la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, este viernes en la Rural del Prado.

La ministra lo diferenció de los servicios esenciales y sostuvo que están “en una situación compleja” por la conflictividad en la terminal especializada de contenedores. “Creo que nos ha permitido, con el diario del lunes, ver (...) que hay cosas que merecen estar en la mesa de negociación para mejorarse”.

“Tenemos que encontrar mecanismos para poder mejorar esta relación. Hoy estamos en esa situación. Ha habido realmente disposición de ambas partes, por más que no han llegado al 100% de los acuerdos, de mantenerse en la mesa de negociación. También es cierto, en términos de lo que le corresponde al gobierno, que la paralización disminuyó sustantivamente cuando la negociación se empezó a dar en el marco institucional”, indicó Etcheverry.

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Respecto a la intermediación del gobierno en el conflicto, la ministra señaló que se tomaron las medidas que se entendían “correspondientes para poder disminuir los niveles de conflictividad y favorecer la construcción de acuerdo”.

“Tomamos la decisión como gobierno de transitar y de establecer los servicios mínimos. Eso no ha sido común en el país. No estamos hablando de servicios esenciales, que tienen una lógica distinta, vinculada a la seguridad, a la vida o la salud. Estamos hablando de servicios mínimos. Estamos tratando de tomar la responsabilidad de poner y de exigir a ambas partes, porque el conflicto es del sindicato pero también es de la empresa que tienen que acordar sobre la base de garantía de menor afectación de los servicios”, explicó y añadió: "Lo fijamos el lunes, con el decreto, y hoy estamos haciendo la comunicación, habiendo transitado todo el camino que corresponde de seguir los lineamientos que establece la Organización Internacional del Trabajo".

Esta decisión es comunicada este viernes a las partes en la mesa de negociación.

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