Un hombre de 33 años fue asesinado de un disparo en el pecho en la última medianoche en el barrio montevideano Cerrito de la Victoria.
Mataron de un disparo en el pecho a un hombre en Cerrito; un amigo dijo que habían ido a recuperar una moto
El homicidio en Cerrito de la Victoria fue cometido a la medianoche, a pocos minutos de un segundo crimen que ocurrió en el barrio Ituzaingó.
Según declaró un amigo de la víctima, ambos fueron hasta Juan Acosta y Rafael Hortiguera a tratar de recuperar una moto que le habían robado. Cuando llegaron, mataron a su amigo de un disparo.
Esa versión está siendo analizada por la Policía para determinar su veracidad.
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En la escena del homicidio fueron hallados cuatro casquillos, según supo Subrayado.
El fallecido tenía dos antecedentes penales y múltiples indagatorias policiales.
Casi al mismo momento ocurrió otro homicidio en el barrio lindero Ituzaingó: un joven de 21 años fue atacado a tiros cuando iba en un taxi como acompañante. Ambas investigaciones están en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.
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