RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en montevideo

Mataron de un disparo en el pecho a un hombre en Cerrito; un amigo dijo que habían ido a recuperar una moto

El homicidio en Cerrito de la Victoria fue cometido a la medianoche, a pocos minutos de un segundo crimen que ocurrió en el barrio Ituzaingó.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Juan Acosta, esquina Rafael Hortiguera, Cerrito de la Victoria.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Juan Acosta, esquina Rafael Hortiguera, Cerrito de la Victoria.

Un hombre de 33 años fue asesinado de un disparo en el pecho en la última medianoche en el barrio montevideano Cerrito de la Victoria.

Según declaró un amigo de la víctima, ambos fueron hasta Juan Acosta y Rafael Hortiguera a tratar de recuperar una moto que le habían robado. Cuando llegaron, mataron a su amigo de un disparo.

Esa versión está siendo analizada por la Policía para determinar su veracidad.

Imagen cedida a Subrayado. Cámara de vigilancia muestra el momento del choque y el cartel de Ceda el paso.
Seguí leyendo

Hombre en moto quedó grave tras chocar con un auto que debió ceder el paso en Ituzaingó
Temas de la nota

Lo más visto

video
Operativo policial

Hallan lomos de burro clandestinos en Malvín Norte: por obras viales, conductores desviaban hacia Boix y Merino y eran rapiñados
SINIESTRO FATAL EN CANELONES

Una mujer murió tras despistar el auto que conducía y chocar contra una alcantarilla en El Pinar
PUERTO DE MONTEVIDEO

"Si el gobierno lo quiere hacer, lo hará, nosotros recurriremos a la OIT", señalan desde sindicato de TCP por esencialidad
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció el ingreso de un pulso de aire polar acompañado de chaparrones
LA NIÑA ERA DE SORIANO

Confirman meningococo en niña de 3 años que murió en el Pereira Rossell y son ocho los casos fatales en el año

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Los Jockey y Camino Corrales, barrio Ituzaingó. En el portón de chapa se observan dos impactos de bala.
HOMICIDIO EN BARRIO ITUZAINGÓ

Mataron de al menos 20 disparos a un joven que iba como acompañante en un taxi, en barrio Ituzaingó
Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Juan Acosta, esquina Rafael Hortiguera, Cerrito de la Victoria.
Homicidio en montevideo

Asesinaron de un disparo en el pecho a un hombre en Cerrito; un amigo dijo que habían ido a recuperar una moto
Terminó MasterChef Uruguay y Rodrigo es el gran campeón de la edición 2026 video
VIDEO: MIRÁ EL FINAL

Terminó MasterChef Uruguay y Rodrigo es el gran campeón de la edición 2026

Dejá tu comentario