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Accidente grave en montevideo

Hombre en moto quedó grave tras chocar con un auto que debió ceder el paso en Ituzaingó

El accidente ocurrió a las siete de la mañana de este viernes en Camino Corrales y 24 de Abril. El auto, que cruzó cuando se le aproximaba la moto, tenía cartel de Ceda el paso.

Imagen cedida a Subrayado. Cámara de vigilancia muestra el momento del choque y el cartel de Ceda el paso.

Imagen cedida a Subrayado. Cámara de vigilancia muestra el momento del choque y el cartel de Ceda el paso.

Foto: Subrayado. Accidente en Ituzaingó.

Foto: Subrayado. Accidente en Ituzaingó.

Un hombre que circulaba en moto se encuentra en grave estado luego de chocar con un auto a las siete de la mañana de este viernes en el barrio Ituzaingó, en Montevideo.

Imágenes a las que accedió Subrayado muestran que el auto Fiat se detiene al llegar a la esquina con cartel de Ceda el paso pero luego avanza, cuando se le aproxima el motociclista.

Producto del impacto, el hombre quedó tendido, en grave estado.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Los Jockey y Camino Corrales, barrio Ituzaingó. En el portón de chapa se observan dos impactos de bala.
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Un hombre le practicó a la víctima maniobras de reanimación y luego una médica que pasó por el lugar lo asistió en primera instancia. Vecinos denunciaron que la ambulancia demoró 45 minutos en llegar.

Foto: Subrayado. Accidente en Ituzaingó.

Foto: Subrayado. Accidente en Ituzaingó.

La Policía Científica hizo el relevamiento correspondiente en la escena. La Fiscalía buscará determinar las responsabilidades. Cámaras de seguridad captaron el momento del choque y ese documento será parte de la investigación.

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