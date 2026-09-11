Un hombre que circulaba en moto se encuentra en grave estado luego de chocar con un auto a las siete de la mañana de este viernes en el barrio Ituzaingó, en Montevideo.
Hombre en moto quedó grave tras chocar con un auto que debió ceder el paso en Ituzaingó
El accidente ocurrió a las siete de la mañana de este viernes en Camino Corrales y 24 de Abril. El auto, que cruzó cuando se le aproximaba la moto, tenía cartel de Ceda el paso.
Imágenes a las que accedió Subrayado muestran que el auto Fiat se detiene al llegar a la esquina con cartel de Ceda el paso pero luego avanza, cuando se le aproxima el motociclista.
Producto del impacto, el hombre quedó tendido, en grave estado.
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Un hombre le practicó a la víctima maniobras de reanimación y luego una médica que pasó por el lugar lo asistió en primera instancia. Vecinos denunciaron que la ambulancia demoró 45 minutos en llegar.
La Policía Científica hizo el relevamiento correspondiente en la escena. La Fiscalía buscará determinar las responsabilidades. Cámaras de seguridad captaron el momento del choque y ese documento será parte de la investigación.
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