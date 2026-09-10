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PUERTO DE MONTEVIDEO

"Si el gobierno lo quiere hacer, lo hará, nosotros recurriremos a la OIT", señalan desde sindicato de TCP por esencialidad

"Lamentablemente no pudimos llegar a acuerdo, ni siquiera en algo del convenio colectivo ni tampoco en los servicios mínimos", señaló el presidente del sindicato sobre reunión de este jueves.

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Este jueves se realizó una nueva instancia de negociación entre Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato de trabajadores.

"Lamentablemente no pudimos llegar a acuerdo, ni siquiera en algo del convenio colectivo ni tampoco en los servicios mínimos. Hoy volvimos a traer una nueva propuesta, la última era de dos años con una cláusula de paz de consejo de salarios. Ahora la mejoramos, pusimos un convenio colectivo a tres años, con la cláusula de paz que la empresa propone y aún así fue rechazado. Las guardias mínimas, los servicios mínimos, lo mismo. Nosotros pretendemos que realmente sea un servicio mínimo, proponiendo un 25% de lo que es la maquinaria, la empresa pretende 50% y claramente no es un servicio mínimo, sino prácticamente un trabajo normal", explicó Álvaro Reinaldo, presidente del sindicato.

Para los trabajadores "hay otros intereses de por medio que no permiten cerrar este conflicto".

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Consultado sobre la posibilidad de que se decrete la esencialidad en el puerto de Montevideo, Reinaldo expresó: "Lo hemos escuchado, creemos que son cosas que no colaboran y aparte, opinión del sindicato, es inviable una esencialidad en el puerto, lo dice la OIT, y mucho menos en una empresa y no en la actividad portuaria a nivel general. El gobierno si lo quiere hacer, lo hará, nosotros recurriremos frente a la OIT".

TCP solicitó este jueves al Poder Ejecutivo la declaración de esencialidad de los servicios de la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo.

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