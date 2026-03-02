RECIBÍ EL NEWSLETTER
Tribunal de Apelaciones confirmó la condena de un hombre por abusar sexualmente de su hija

Los abusos ocurrieron cuando la menor de 7 años permanecía al cuidado de su padre en la casa donde vivía junto a su pareja y permanecieron ocultos durante un tiempo, porque el hombre amenazó a la niña.

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° turno confirmó la condena de un hombre que abusó sexualmente de su hija, cuando la niña tenía siete años, en la ciudad de Rosario, departamento de Colonia.

Los abusos sexuales ocurrieron cuando la menor permanecía al cuidado de su padre en la casa donde vivía junto a su pareja y permanecieron ocultos durante un tiempo, porque el hombre amenazó a la niña para que no contara lo ocurrido.

En un momento, la víctima le relató a su madre situaciones vividas con su padre, que describió como "jugar a los novios". Eso le generó preocupación a la mujer y procedió a realizar la denuncia penal contra el hombre, que no tenía antecedentes penales.

El hombre fue condenado por dos delitos de abuso sexual agravados a una pena de tres años y seis meses de cárcel. La sentencia fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones. Además, se dispuso la inhabilitación por diez años para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de niños, niñas y adolescentes o personas mayores en situación de dependencia. También se le prohibió desempeñar funciones públicas o privadas en ámbitos educativos, de salud o en cualquier actividad que implique trato directo con menores de edad o personas dependientes.

Asimismo, se estableció el pago de una reparación económica a favor de la víctima equivalente a 12 ingresos mensuales del condenado o, en su defecto, 12 salarios mínimos, sin perjuicio de que la víctima pueda reclamar una reparación mayor por la vía judicial correspondiente. Además, se ordenó su inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales y la realización de exámenes para su incorporación al Registro Nacional de Huellas Genéticas.

El fallo judicial se basó principalmente en el relato de la víctima y en los informes técnicos que señalaron indicadores compatibles con abuso sexual. La defensa apeló la sentencia argumentando que la prueba no alcanzaba el grado de certeza necesario para una condena y cuestionando la credibilidad de los testimonios y pericias presentados durante el juicio.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el análisis realizado en primera instancia fue correcto y que la valoración de la prueba se ajustó a las reglas legales vigentes.

El caso estuvo a cargo de la Fiscalía de Rosario, representada por el fiscal Hugo Pereira y el fiscal adscripto Andrés Pricoli.

