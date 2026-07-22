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AMPLIACIÓN DE VACUNACIÓN

Lustemberg confirmó nuevo caso de meningitis en un hombre de 33 años internado en el Hospital de Tacuarembó

En lo que va del año, se registraron 22 casos de la enfermedad con siete fallecidos. “Es una muy buena noticia” la ampliación de la vacunación contra el meningococo a los niños de 9 y 10 años, y los adolescentes de 13 a 15 años, dijo la ministra.

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La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, aseguró este miércoles que “es una muy buena noticia” la ampliación de la vacunación contra el meningococo a los niños de 9 y 10 años, y los adolescentes de 13 a 15 años. En lo que va del año, se registraron 22 casos de la enfermedad con siete fallecidos. El último caso se confirmó este martes en un hombre de 33 años en Tacuarembó.

Lustemberg indicó que a partir del lunes 27 de julio se abrirá la agenda a través de la página web del MSP para que puedan los nuevos grupos etarios conseguir un turno para vacunarse de forma gratuita. Desde el lunes 3 de agosto, la agenda se abre para niños de 9 y 10 años.

La ministra recordó que desde el año pasado se incorporó la vacuna contra el meningococo al esquema nacional para niños de 2, 4, 12 y 15 meses, y de 11 años, pero un aumento inusual de casos en los últimos dos meses llevó a las autoridades a ampliar la cobertura.

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Quienes deberán agendarse en la web del MSP son los niños y adolescentes de 12, 13, 14 y 15 años, y luego los de 9 y 10 años. Los niños de 2, 4, 12 y 15 meses, y los de 11 años deberán concurrir al vacunatorio sin necesidad de estar agendado.

CASOS

Lustemberg indicó que se registraron 22 casos de meningitis con siete fallecidos en lo que va del año. Un nuevo caso se confirmó este martes en un hombre de 33 años, que se encuentra internado en el Hospital de ASSE de Tacuarembó con un cuadro de meningitis meningocócica. El paciente evoluciona de forma estable.

El Departamento de Vigilancia Epidemiológica del MSP se mantiene alerta. Los síntomas de la enfermedad son: rigidez en la nuca, manchas en la piel, vómitos reiterados, molestia a la luz y malestar general. En esos casos, se recomienda consultar a un médico.

La ministra exhortó a las familias a agendar la vacunación de niños y adolescentes, y estimó que en el correr de la próxima semana estarán las nuevas dosis disponibles en los 484 vacunatorios públicos y privados de todo el país.

A fines de agosto llegarán 348.000 nuevas dosis y a medida que se reciban las vacunas se incorporarán los menores de 2 hasta los 18 años a la vacunación.

ANEP

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, destacó el trabajo en conjunto que se realiza con el Ministerio de Salud Pública (MSP) para garantizar el mayor acceso a la vacunación en menores de edad en los centros educativos.

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