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MSP amplía la vacunación contra el meningococo a niños de 9 y 10 años, y adolescentes de 13 a 15 años

A partir del 27 de julio se podrán agendar para vacunarse los adolescentes de 13, 14 y 15 años, y a partir del 3 de agosto los niños de 9 y 10 años.

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) decidió ampliar la cobertura de la vacunación contra el meningococo a niños de 9 y 10 años, y adolescentes de 13 a 15 años.

"Ahora seguimos ampliando de forma escalonada la cobertura de la vacunación. De forma responsable y de acuerdo a la evolución epidemiológica", indicó el MSP en un comunicado.

A partir del 27 de julio se podrán agendar para vacunarse los adolescentes de 13, 14 y 15 años, y a partir del 3 de agosto los niños de 9 y 10 años.

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Los grupos se suman de forma transitoria a los niños de 2, 4 y 15 meses incluidos en el Esquema Nacional de Vacunación, y los de 11 y 12 años.

La proyección del MSP es ampliar la vacunación a los niños y adolescentes de 2 a 18 años, de acuerdo a la disponibilidad de vacunas.

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