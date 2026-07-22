Tigre de Argentina repudió "hechos gravísimos" que dejaron a uno de sus hinchas herido de bala

El Club Atlético Tigre, de Argentina, repudió el ataque sufrido por uno de sus hinchas cuando la caravana de 16 ómnibus abandonaba Montevideo en la noche de este martes. Un hombre de 57 años fue baleado en un brazo y una mano.

El club emitió un comunicado en la mañana de este miércoles, en el que manifestó su “más enérgico repudio ante los gravísimos hechos de violencia sufridos”.

“Frente a estos lamentables acontecimientos, la institución dispuso las acciones de contingencia correspondientes para garantizar la seguridad de los socios. En las primeras horas de la mañana de hoy la parcialidad que se trasladaba vía ómnibus arribó a Buenos Aires”, señaló.

Y agregó: “Entre los heridos y afectados por el hecho, el socio que requirió asistencia médica en el lugar fue trasladado a un hospital local. Luego de recibir el tratamiento correspondiente, permaneció hospedado en el hotel donde se alojó la delegación del Club, acompañado en todo momento por dirigentes de la institución y en permanente contacto con el cuerpo médico, que realizó el seguimiento de su evolución. En la mañana de hoy la institución gestionó su traslado de regreso a Buenos Aires, tras constatarse una evolución favorable de su estado de salud”.

“Desde nuestra institución repudiamos estos hechos y condenamos de manera absoluta cualquier manifestación de violencia. El fútbol debe ser una fiesta y bajo ninguna circunstancia debemos aceptar que se ponga en riesgo la integridad física de nuestra gente”, cerró.

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Tigre manifiesta su más enérgico repudio ante los gravísimos hechos de violencia sufridos por nuestros socios, socias e hinchas durante su viaje de regreso desde la ciudad de Montevideo, en el marco del encuentro disputado frente al Club… pic.twitter.com/sJZBc2kqt7 — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) July 22, 2026

El ataque

Una caravana de 16 ómnibus abandonaban la capital, sobre las 22:30, cuando delincuentes dispararon hacia uno de ellos a la altura de Camino Cibils. En consecuencia, un hincha del club resultó baleado en un brazo y una mano. De inmediato fue asistido y llevado en ambulancia hacia el Hospital del Cerro, donde ingresó fuera de peligro y recibió el alta médica durante la madrugada.

En plena ruta quedó detenido el ómnibus que trasladaba a los parciales, junto a vehículos policiales y ambulancias. No hubo otras personas heridas.

En la noche, la caravana siguió su camino hacia la frontera con Argentina en Fray Bentos. Allí el operativo policial transcurrió con normalidad y el paso transcurrió de manera habitual. Según supo Subrayado, el hincha herido retorna por estas horas en barco a Buenos Aires, a través de la ciudad de Colonia.

Fuentes policiales dijeron, según las primeras averiguaciones, que los disparos provinieron desde personas que se desplazaban en moto.

El incidente ocurrió tras el partido que Tigre jugó de visitante en el Gran Parque Central ante Nacional. Los tricolores perdieron 3-0 en este compromiso por Copa Sudamericana.