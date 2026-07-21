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Rambla portuaria

Cuádruple accidente en el Viaducto: involucrados ómnibus, moto, taxi y camioneta

El accidente en la rambla portuaria dejó dos heridos: quienes circulaban en la moto. Su vehículo quedó entre el ómnibus y el taxi.

Dos personas que viajaban en la moto resultaron lesionadas.

Foto: Jimena Crujeira, Subrayado.

Foto: Jimena Crujeira, Subrayado.

Un ómnibus, un taxi, una moto y una camioneta protagonizaron un cuádruple accidente este martes sobre las 11:30 en el Viaducto de la rambla portuaria de Montevideo.

El choque ocurrió en la senda que circula hacia el este y provocó demoras en el tránsito de la zona. Personal policial y de tránsito trabajó en el lugar para ordenar la circulación y realizar las pericias correspondientes.

A pesar de la magnitud del accidente, el tránsito no fue cortado. Las autoridades mantuvieron una senda habilitada para permitir el paso de vehículos mientras avanzaban las actuaciones.

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Según informó Policía Caminera, la camioneta era conducida por una mujer de 32 años, cuyo examen de alcoholemia dio resultado cero. No presentaba lesiones aparentes y se negó a recibir asistencia médica.

El taxi era manejado por un hombre de 59 años, que resultó ileso. El test de alcoholemia también tuvo resultado cero.

En la moto viajaban un joven de 20 años y una mujer de 27. El conductor fue diagnosticado como politraumatizado y trasladado al Hospital Maciel.

La acompañante sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y traumatismo de pelvis, por lo que también fue trasladada al Maciel.

El ómnibus era conducido por un hombre de 54 años, cuyo examen de alcoholemia dio resultado cero. Las causas del accidente son investigadas.

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