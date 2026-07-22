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MONTEVIDEO

Incautaron 50 kilos de droga en allanamiento a una casa utilizada como lugar de acopio en Manga

La Brigada Departamental Antidroga llegó al lugar por la investigación de una banda narco de Montevideo.

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La Policía incautó 50 kilos de droga en un allanamiento a una casa en Manga.

La vivienda está ubicada en camino Capitán Coralio Lacosta y Pablo Rada.

La Brigada Departamental Antidroga investigaba a una banda y la casa allanada fue identificada como un espacio de acopio de droga.

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