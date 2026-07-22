La Policía incautó 50 kilos de droga en un allanamiento a una casa en Manga.
Incautaron 50 kilos de droga en allanamiento a una casa utilizada como lugar de acopio en Manga
La Brigada Departamental Antidroga llegó al lugar por la investigación de una banda narco de Montevideo.
La vivienda está ubicada en camino Capitán Coralio Lacosta y Pablo Rada.
La Brigada Departamental Antidroga investigaba a una banda y la casa allanada fue identificada como un espacio de acopio de droga.
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