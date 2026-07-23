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YA HAY UN PARO RESUELTO PARA EL 11 DE AGOSTO

La Mesa Representativa del PIT-CNT se reúne esta mañana tras cuestionar al gobierno por cambiar posición sobre las AFAP

El PIT-CNT señala que el gobierno dio marcha atrás con los cambios anunciados para las AFAP y reclama que cumpla lo acordado en el Diálogo Social. Ya definió un paro para el 11 de agosto.

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La Mesa Representativa del PIT-CNT se reúne este jueves desde la hora 11 para analizar lo que considera es una marcha atrás del gobierno al decidir no aplicar en las AFAP los cambios que surgieron del llamado Diálogo Social.

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT ya resolvió un paro fijado para el 11 de agosto, y le reclama al gobierno que cumpla con los acuerdos firmados en el documento final del Diálogo Social.

Allí se planteaba que un organismo público (el BPS) pasaría a administrar todas las cuentas personales de ahorro previsional, quitándole a las AFAP esta función y dejándolas únicamente con la tarea de invertir el dinero que los trabajadores aportan a estas administradoras de fondos.

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El PIT-CNT ya adelantó posición en un comunicado publicado tras la reunión del presidente de la central sindical Marcelo Abdala con el ministro de Economía Gabriel Oddone y el director de la OPP Rodrigo Arim, el martes pasado.

“Desde la perspectiva de la clase trabajadora, es fundamental que las partes participantes del diálogo social en seguridad social, especialmente el Poder Ejecutivo -que es quien tiene la responsabilidad de presentar un proyecto de ley en la materia-, se cumplan estrictamente todos y cada uno de los items que surgen de dicho ámbito”, dice el comunicado.

Y agrega: “Llegar a acuerdos implica un largo proceso de acercar posiciones, con compromiso, disposición y voluntad política. Luego, como nos enseñara Don José Pepe D' Elia, esos acuerdos están para cumplirse. Esto implica para nosotros que en cualquier escenario de diálogo y negociación el movimiento sindical debe honrar los acuerdos alcanzados, pero también debe exigir, sin desmayo, que las contrapartes los cumplan de forma integral”.

“Lamentablemente este no fue el caso. En el acuerdo del diálogo social de seguridad social se establece: ‘Avanzar en la conformación de un pilar de ahorro generacional, en el que las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de administrarlas, de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares’. Esta institución pública -concebida para administrar los ahorros de los trabajadores según parámetros de calidad de las inversiones y con el objetivo expreso de mejorar los magros rendimientos que ofrecen las AFAP para la población trabajadora- quedó fuera del texto difundido en las publicaciones del Poder Ejecutivo”, reclama la central sindical.

“Este acuerdo, si bien no iba a eliminar las AFAP ni la presencia del lucro financiero que se nutre de los aportes de los trabajadores, implicaba, al menos, un avance regulatorio en la dirección correcta.

Lamentamos que el Poder Ejecutivo, que fue quien propuso esta iniciativa en línea con las promesas efectuadas durante la campaña electoral, haya eludido el compromiso de implementarla, afectando de esta forma la confiabilidad de los ámbitos de diálogo social en general”, apunta el comunicado del PIT-.CNT.

“Quedan a su vez muchas preguntas abiertas: ¿Quién garantiza a los trabajadores el retorno de las eventuales inversiones de las AFAP en el exterior? ¿Por qué las AFAP siguen cobrando comisiones del dinero de los trabajadores, antes de desarrollar inversión alguna y sin tener riesgo empresarial ninguno, es decir con por lo menos una parte de la ganancia asegurada?”, añade el PIT.

Y finaliza: “El principal beneficiario de estas modificaciones realizadas por fuera de los acuerdos alcanzados en el proceso del diálogo social es el capital financiero internacional, y no como debió haber sido el sistema previsional y los derechos de los trabajadores a una jubilación digna. El peso creciente de estos poderes fácticos en las capacidades soberanas de los países para tomar decisiones democráticas sobre su futuro afecta cada vez más la soberanía de los pueblos y su derecho a la autodeterminación. Este, sin duda, es el problema más grave que subyace a esta alteración del rumbo de los acuerdos”.

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