RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARO Y OCUPACIÓN

Sindicato de OSE realiza un paro de 24 horas y ocupa el edificio central; reclama regularizar a los funcionarios tercerizados

El sindicato de funcionarios de OSE realiza este jueves un paro de 24 horas con ocupación de oficinas del edificio central. Reclaman la regularización de personal tercerizado.

OSE-ocupada

Este jueves el sindicato de funcionarios de OSE realiza un paro de 24 horas en reclamo de la regularización de trabajadores tercerizados.

Como parte de la medida el sindicato ocupa el edificio central de OSE en la calle Carlos Roxlo, en el Cordón.

El presidente del sindicato Carlos Larrosa dijo que el paro y la ocupación “es básicamente por el ingreso de personal al organismo y por condiciones laborales”.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.
Seguí leyendo

Puerto de Montevideo: sindicato de TCP levanta el paro y trabajadores retoman tareas habituales

“Hoy en día las reivindicaciones salariales han quedado postergadas, para luchar y pelear por esto que es urgente y necesario”, dijo, y se refirió a la regularización de personal tercerizado que cumple funciones desde hace años en OSE.

Temas de la nota

Lo más visto

Frío, con lluvias y mucha humedad, así continúa la semana de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Frío, con lluvias y mucha humedad, así continúa la semana de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros
MONTEVIDEO

Incautaron 50 kilos de droga en allanamiento a una casa utilizada como lugar de acopio en Manga
Rambla portuaria

Cuádruple accidente en el Viaducto: involucrados ómnibus, moto, taxi y camioneta
AGENDA SE ABRE A PARTIR DEL 27

MSP amplía la vacunación contra el meningococo a niños de 9 y 10 años, y adolescentes de 13 a 15 años
AMPLIACIÓN DE VACUNACIÓN

Lustemberg confirmó nuevo caso de meningitis en un hombre de 33 años internado en Tacuarembó

Te puede interesar

Sindicato de OSE realiza un paro de 24 horas y ocupa el edificio central; reclama regularizar a los funcionarios tercerizados video
PARO Y OCUPACIÓN

Sindicato de OSE realiza un paro de 24 horas y ocupa el edificio central; reclama regularizar a los funcionarios tercerizados
MSP amplía la vacunación contra el meningococo a niños de 9 y 10 años, y adolescentes de 13 a 15 años
AGENDA SE ABRE A PARTIR DEL 27

MSP amplía la vacunación contra el meningococo a niños de 9 y 10 años, y adolescentes de 13 a 15 años
Pediatra Alicia Fernández sobre el meningococo: Lo que te evita la vacunación es la muerte video
SÍNTOMAS A ESTAR ALERTA

Pediatra Alicia Fernández sobre el meningococo: "Lo que te evita la vacunación es la muerte"

Dejá tu comentario