Este jueves el sindicato de funcionarios de OSE realiza un paro de 24 horas en reclamo de la regularización de trabajadores tercerizados.
Sindicato de OSE realiza un paro de 24 horas y ocupa el edificio central; reclama regularizar a los funcionarios tercerizados
El sindicato de funcionarios de OSE realiza este jueves un paro de 24 horas con ocupación de oficinas del edificio central. Reclaman la regularización de personal tercerizado.
Como parte de la medida el sindicato ocupa el edificio central de OSE en la calle Carlos Roxlo, en el Cordón.
El presidente del sindicato Carlos Larrosa dijo que el paro y la ocupación “es básicamente por el ingreso de personal al organismo y por condiciones laborales”.
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“Hoy en día las reivindicaciones salariales han quedado postergadas, para luchar y pelear por esto que es urgente y necesario”, dijo, y se refirió a la regularización de personal tercerizado que cumple funciones desde hace años en OSE.
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