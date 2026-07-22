Frío, con lluvias y mucha humedad, así continúa la semana de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé que siga el tiempo inestable, con lluvias y lloviznas aisladas, mucha humedad y frío, con marcado descenso de temperatura en la noche.

De acuerdo con su informe, la mañana de este miércoles se presenta fría, con abundante nubosidad, persistiendo lluvias, lloviznas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco con mucha nubosidad persistiendo la inestabilidad en el norte, con pronunciado descenso de temperatura en la noche.

El jueves la mañana se presentará fría y húmeda con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fría a fresca con nubosidad variable, manteniendo temperaturas frías en la noche.

El viernes la mañana se presentará fría y húmeda con gradual aumento de nubosidad y humedad, inestable en el suroeste con lluvias. La tarde continuará inestable con abundante nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura. Miércoles 22 Zona Norte: máxima 16º y mínima 6º Zona Sur: máxima 14º y mínima 6º Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 8º Jueves 23 Zona Norte: máxima 17º y mínima 6º Zona Sur: máxima 14º y mínima 6º Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 8º Viernes 24 Zona Norte: máxima 17º y mínima 7º Zona Sur: máxima 14º y mínima 7º Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 8º

Temas de la nota frío

lluvias

pronóstico

Nubel Cisneros