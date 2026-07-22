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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Frío, con lluvias y mucha humedad, así continúa la semana de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé que siga el tiempo inestable, con lluvias y lloviznas aisladas, mucha humedad y frío, con marcado descenso de temperatura en la noche. Los detalles día a día.

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Nubel Cisneros prevé que siga el tiempo inestable, con lluvias y lloviznas aisladas, mucha humedad y frío, con marcado descenso de temperatura en la noche.

De acuerdo con su informe, la mañana de este miércoles se presenta fría, con abundante nubosidad, persistiendo lluvias, lloviznas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco con mucha nubosidad persistiendo la inestabilidad en el norte, con pronunciado descenso de temperatura en la noche.

El jueves la mañana se presentará fría y húmeda con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fría a fresca con nubosidad variable, manteniendo temperaturas frías en la noche.

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Frío, con lluvias y niebla, así continúa la semana de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros

El viernes la mañana se presentará fría y húmeda con gradual aumento de nubosidad y humedad, inestable en el suroeste con lluvias. La tarde continuará inestable con abundante nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.

Miércoles 22

Zona Norte: máxima 16º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 8º

Jueves 23

Zona Norte: máxima 17º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 8º

Viernes 24

Zona Norte: máxima 17º y mínima 7º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 7º

Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 8º

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