Tres personas fueron heridas de arma de fuego este sábado en distintos barrios de Montevideo

En las últimas horas, Montevideo fue escenario de violencia donde tres personas fueron atacadas a balazos.

El último caso ocurrió en Maroñas, concretamente en Pantaleón Pérez y senda 1, donde un hombre de 33 años fue atacado a balazos. Fue su padre quien lo llevó al Hospital Pasteur luego que le dijeran que su hijo estaba herido en la calle. La policía investiga las circunstancias en las que el hombre fue atacado ya que no hubo testigos que aportaran al caso.

El sábado a las tres de la tarde en tanto hubo otra balacera que dejó a un joven de 18 años herido de bala. Ocurrió en Malvín Norte, en Block 5 y Pasaje 165. De acuerdos a la investigación policial, el joven estaba en moto cuando fue atacado a balazos. Un auto particular al ver al joven herido lo trasladó al hospital Pasteur, donde la víctima ingresó con tres heridas de bala en abdomen y pierna. Se encuentra en estado grave y el caso es investigado por personal del departamento de homicidios.

El tercer caso ocurrió en la madrugada del sábado en el barrio Lavalleja. El sistema de detección de disparos shotspotter alertó sobre una balacera en José María Silva y Yucutuja. Al llegar al lugar la policía encontró a un joven de 21 años tirado con tres heridas de arma de fuego. Si bien estaba consciente, no aportó ninguna información, pero en las cámaras se ve pasar a dos motos por el lugar, con sospechosos de haber atacado a la víctima. El caso es investigado por detectives de la Zona 3.

