Tres hombres y una mujer condenados tras allanamientos realizados en Colonia del Sacramento

Tres allanamientos vinculados a hurtos terminó este viernes con la condena cuatro personas, en la ciudad de Colonia del Sacramento.

El hombre de iniciales D.P.L fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de hurto agravado en reiteración real, con un delito de violencia privada, por lo que deberá cumplir la pena de 17 meses de prisión.

El hombre de iniciales J.L.P fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de hurto agravado en reiteración real, con dos delitos de receptación agravada y cumplirá la pena de 17 meses de prisión.

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Por su parte, la mujer de iniciales S.B.N fue condenada como autora penalmente responsable de dos delitos de receptación en régimen de reiteración real, por lo que deberá cumplir la pena de 8 meses de prisión.

El último de los condenados, de iniciales C.P.M, cumplirá la pena de 2 años y un mes de penitenciaria por el delito de suministro de sustancia estupefaciente en calidad de autor.

El operativo policial que incluyó efectivos de Prefectura se llevó adelante en el asentamiento Malvinas se dio en el marco de una investigación por el hurto de una joyería y varios hurtos de motos, ambos bajo la orbita de la Fiscalía de 2° Turno de Colonia.

Los policías tenían la orden de detener a dos personas, un hombre y una mujer. En el lugar incautaron dinero en efectivo y 51 envoltorios de sustancia estupefaciente.