La advertencia naranja de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente severas rige para el extremo norte del país (ver napa abajo).
Meteorología reduce el área de advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas
Meteorología mantiene niveles de alerta por mal tiempo en el norte del país y este viernes mantiene una advertencia naranja y otra amarilla por tormentas fuertes y algunas severas.
“El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, dice el informe oficial.
Advertencia amarilla
Seguí leyendo
Hay doble advertencia de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas: mirá el detalle
Aquí la advertencia es por tormentas puntualmente fuertes que “podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”.
Temas de la nota
Lo más visto
"NO ES UNA DECISIÓN LINEAL", DIJO CARDONA
Informe oficial indica aumento del PPI en los combustibles y en el precio de venta al público para setiembre
EL ÚLTIMO ADIOS AL NEGRO RADA
Famosos llegan de Argentina para despedir a Rada: Natalia Oreiro, León Gieco y Dante Spinetta, entre otros
HASTA LAS 18:00
Inumet actualizó la advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas
METEOROLOGÍA
Tormentas puntualmente fuertes hasta severas: Inumet actualizó la doble advertencia meteorológica
pronóstico
Dejá tu comentario