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SIGUE EL MAL TIEMPO EN EL NORTE

Meteorología reduce el área de advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas

Meteorología mantiene niveles de alerta por mal tiempo en el norte del país y este viernes mantiene una advertencia naranja y otra amarilla por tormentas fuertes y algunas severas.

Advertencia naranja por tormentas fuertes. Foto: FocoUy

Advertencia naranja por tormentas fuertes. Foto: FocoUy

La advertencia naranja de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente severas rige para el extremo norte del país (ver napa abajo).

“El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, dice el informe oficial.

Advertencia amarilla

Foto: FocoUy.
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Hay doble advertencia de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas: mirá el detalle

Aquí la advertencia es por tormentas puntualmente fuertes que “podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”.

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