Hay un nuevo detenido en la investigación por el asalto al Banco República de Pando

La Policía detuvo a otro hombre en la investigación por el asalto a la sucursal del Banco República de Pando, en Canelones, según supo Subrayado. No tiene antecedentes penales.

De 43 años, fue arrestado en allanamientos que hizo la Policía este jueves en Pando y Barros Blancos, añadieron las fuentes. Ahora, permanece a disposición de la Justicia.

En base a las pruebas disponibles al momento, la Fiscalía buscará determinar si el nuevo detenido tuvo participación en el asalto y en qué medida.

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Por el caso ya había un detenido y dos requeridos. La requisitoria para esos dos sospechosos sigue vigente. Inti Camilo Cuba Vignolo, de 38 años, cuenta con antecedentes por rapiña y Paul Alexander Cosella Cabrera, de 32 años, cuenta con antecedentes por receptación, abigeato, soborno y hurto.

El robo ocurrió el lunes a las 17:47 y duró poco más de un minuto. Los delincuentes se llevaron $10 millones, USD 70.000 y 90.000 euros (en total, unos USD 420.000). La Policía incautó elementos de interés para la investigación en allanamientos que hizo el miércoles en Barros Blancos.

Además, la Policía detuvo este miércoles en Montevideo a un hombre señalado como presunto partícipe del asalto.

El paso a paso de los delincuentes

Los delincuentes llegaron a Artigas esquina Solís en un Mercedes Benz de alta gama, que estaba requerido por robo desde el año pasado.

Uno de los ocupantes bajó del vehículo a cara descubierta y sin guantes. Un minuto después, a las 17:48, ingresaron al banco otros tres delincuentes, con el rostro cubierto y utilizando guantes.

Los asaltantes redujeron al personal de seguridad y uno de los guardias resultó herido en la cabeza luego de recibir un culatazo. A las 17:49, los delincuentes escaparon con el dinero.

El robo ocurrió durante una instancia de la operativa habitual de la sucursal. Por razones de seguridad, las autoridades no informaron de dónde había sido retirado el dinero.

Tras el asalto, los delincuentes escaparon en el Mercedes Benz. El vehículo fue chocado y abandonado en Barros Blancos, donde este miércoles se realizaron los allanamientos.

Luego intentaron, sin éxito, robar otro auto que estaba estacionado en el jardín de una casa. Finalmente, le quitaron una camioneta a un conductor que circulaba por la zona y escaparon.

La investigación continúa para identificar y detener al resto de los integrantes de la banda.