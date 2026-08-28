Argentina retiró la denuncia penal por la instalación de la planta de hidrógeno verde en Uruguay, informó Orsi

El presidente Yamandú Orsi aseguró que el acuerdo para instalar la planta de hidrógeno verde en Paysandú continúa y que el UTE y la empresa HIF Global "se acercaron" en los números. También informó que Argentina retiró la denuncia penal por el lugar donde iba a estar instalada la planta.

"Seguimos, seguimos, más allá de las decisiones que se tomen en un momento determinado o llegado el momento de la inversión se van a tener que tomar decisiones. Hemos despejado un montón de complicaciones. La última importante es que se retiró en Argentina la denuncia penal que se había hecho", dijo el mandatario.

"Una buena noticia a nivel diplomático pero que tiene que ver con que vamos ganando en confianza", aseguró.

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"Por supuesto falta. Había que relocalizar. La relocalización implica nuevos estudios de impacto, pero la idea no se detuvo. Lo que se podrá demorar de acuerdo a lo que el mercado del hidrógeno establezca", añadió.

Sobre el acuerdo de la empresa con UTE por precios, el presidente aseguró que "se acercaron los números".

"A nivel político no tenemos ninguna duda. Por supuesto, la UTE y el gobierno y la Intendencia de Paysandú tenemos que alinear que en el marco de la norma y lo que existe, que se pueda cumplir", dijo.