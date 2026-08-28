Enfrentamiento a tiros en una plaza de Nuevo París, ubicada en Timote y Anagualpo, deja a dos adolescentes heridos.
Enfrentamiento a tiros en una plaza de Nuevo París dejó a dos adolescentes heridos y unos 40 casquillos en la escena
Los adolescentes heridos tienen entre 14 y 17 años. Las heridas no revisten gravedad y fueron atendidos en el Hospital del Cerro.
Hay dos grupos de casquillos de bala, uno dentro de la cancha de la plaza y otro en la calle; en total son al menos 40. Policía Científica trabaja en la escena. Presumen que fue un enfrentamiento a tiros, de un grupo que disparó desde la cancha hacia la esquina y viceversa.
Los heridos, de 14 y 17 años, no resisten gravedad. Fueron trasladados al Hospital del Cerro.
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