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MONTEVIDEO

Enfrentamiento a tiros en una plaza de Nuevo París dejó a dos adolescentes heridos y unos 40 casquillos en la escena

Los adolescentes heridos tienen entre 14 y 17 años. Las heridas no revisten gravedad y fueron atendidos en el Hospital del Cerro.

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Enfrentamiento a tiros en una plaza de Nuevo París, ubicada en Timote y Anagualpo, deja a dos adolescentes heridos.

Hay dos grupos de casquillos de bala, uno dentro de la cancha de la plaza y otro en la calle; en total son al menos 40. Policía Científica trabaja en la escena. Presumen que fue un enfrentamiento a tiros, de un grupo que disparó desde la cancha hacia la esquina y viceversa.

Los heridos, de 14 y 17 años, no resisten gravedad. Fueron trasladados al Hospital del Cerro.

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