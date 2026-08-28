Nubel Cisneros prevé un fin de semana frío y muy frío, con heladas y lluvias aisladas, principalmente en el norte y noreste del país.
Fin de semana frío, con heladas de madrugada y persistencia de lluvias aisladas; el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé un fin de semana frío y muy frío, con heladas y lluvias aisladas, principalmente en el norte y noreste del país. Los detalles con el pronóstico día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fría con persistencia de lluvias, lloviznas y tormentas aisladas en las zonas norte y este, con nieblas y neblinas en el resto del país.
En la tarde seguirá el tiempo fresco con cielo parcialmente nublado, manteniendo inestable en las primeras horas la frontera noreste, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.
Fin de semana muy frío, con posibilidad de aguanieve y muy bajas sensaciones térmicas
El sábado la mañana se presentará muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco con cielo parcialmente nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.
El domingo comienza jornada fría con cielo parcialmente nublado, con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde continuará fresca a templada con gradual aumento de nubosidad y humedad, desmejorando hacia la noche por el norte con lluvias aisladas.
Viernes 28
Zona Norte: máxima 17º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 6º
Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 8º
Sábado 29
Zona Norte: máxima 18º y mínima 9º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º
Domingo 30
Zona Norte: máxima 20º y mínima 10º
Zona Sur: máxima 17º y mínima 10º
Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 12º
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