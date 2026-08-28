Fin de semana frío, con heladas de madrugada y persistencia de lluvias aisladas; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un fin de semana frío y muy frío, con heladas y lluvias aisladas, principalmente en el norte y noreste del país.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fría con persistencia de lluvias, lloviznas y tormentas aisladas en las zonas norte y este, con nieblas y neblinas en el resto del país.

En la tarde seguirá el tiempo fresco con cielo parcialmente nublado, manteniendo inestable en las primeras horas la frontera noreste, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

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El sábado la mañana se presentará muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco con cielo parcialmente nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.

El domingo comienza jornada fría con cielo parcialmente nublado, con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde continuará fresca a templada con gradual aumento de nubosidad y humedad, desmejorando hacia la noche por el norte con lluvias aisladas.

Viernes 28

Zona Norte: máxima 17º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 8º

Sábado 29

Zona Norte: máxima 18º y mínima 9º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º

Domingo 30

Zona Norte: máxima 20º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 12º