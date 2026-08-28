RECIBÍ EL NEWSLETTER
el informe de Nubel Cisneros

Fin de semana frío, con heladas de madrugada y persistencia de lluvias aisladas; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un fin de semana frío y muy frío, con heladas y lluvias aisladas, principalmente en el norte y noreste del país. Los detalles con el pronóstico día a día.

frío-polar-helada-montevideo-Foto-Paola-Botti

Nubel Cisneros prevé un fin de semana frío y muy frío, con heladas y lluvias aisladas, principalmente en el norte y noreste del país.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fría con persistencia de lluvias, lloviznas y tormentas aisladas en las zonas norte y este, con nieblas y neblinas en el resto del país.

En la tarde seguirá el tiempo fresco con cielo parcialmente nublado, manteniendo inestable en las primeras horas la frontera noreste, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

Frío, aguanieve. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Fin de semana muy frío, con posibilidad de aguanieve y muy bajas sensaciones térmicas

El sábado la mañana se presentará muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco con cielo parcialmente nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.

El domingo comienza jornada fría con cielo parcialmente nublado, con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde continuará fresca a templada con gradual aumento de nubosidad y humedad, desmejorando hacia la noche por el norte con lluvias aisladas.

Viernes 28

Zona Norte: máxima 17º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 8º

Sábado 29

Zona Norte: máxima 18º y mínima 9º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º

Domingo 30

Zona Norte: máxima 20º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 12º

Temas de la nota

Lo más visto

Informe oficial indica aumento del PPI en los combustibles y en el precio de venta al público para setiembre
"NO ES UNA DECISIÓN LINEAL", DIJO CARDONA

Informe oficial indica aumento del PPI en los combustibles y en el precio de venta al público para setiembre
EL ÚLTIMO ADIOS AL NEGRO RADA

Famosos llegan de Argentina para despedir a Rada: Natalia Oreiro, León Gieco y Dante Spinetta, entre otros
HASTA LAS 18:00

Inumet actualizó la advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas
METEOROLOGÍA

Tormentas puntualmente fuertes hasta severas: Inumet actualizó la doble advertencia meteorológica
pronóstico

Hay doble advertencia de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas: mirá el detalle

Te puede interesar

Cortejo fúnebre de Ruben Rada partió esta mañana desde Isla de Flores hacia el cementerio del Norte
MIRÁ EL RECORRIDO

Cortejo fúnebre de Ruben Rada partió esta mañana desde Isla de Flores hacia el cementerio del Norte
Foto: Guillermo Lorenzo, Subrayado. Asalto al Banco República, Pando.
arrestado en allanamientos

Hay un nuevo detenido en la investigación por el asalto al Banco República de Pando
Foto: Subrayado. Piedras Blancas, Montevideo.
Investigación por homicidio

Detienen a sospechoso de matar a una joven de 24 años en Piedras Blancas; familia denunció a su expareja

Dejá tu comentario