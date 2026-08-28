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CALLES 20 Y 30

Investigan intento de robo a joyería de Punta del Este; el delincuente se dio a la fuga en una moto que estaba con las llaves puestas

La Policía incautó en el local un bolso con herramientas y precintos pertenecientes al individuo, quien hizo un boquete en el techo del local.

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La Policía de Maldonado investiga el intento de robo a una joyería ubicada en Punta del Este.

El episodio ocurrió pasadas las 10.30 de este viernes en la intersección de las calles 20 y 30.

El delincuente hizo un boquete en el techo del local y cuando iba a ingresar llegó una de las empleadas, dándose a la fuga corriendo. Seguidamente, encontró una moto que estaba con las llaves puestas y desapareció.

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La Policía incautó un bolso con herramientas y precintos pertenecientes al individuo.

Los efectivos analizan las cámaras para dar con el paradero del delincuente.

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