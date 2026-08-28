Imputaron a 2 de los 3 detenidos por la investigación del robo al BROU de Pando; el tercero comparece este sábado

La Justicia imputó este viernes a los 2 de los 3 detenidos en el marco de la investigación por el robo a la sucursal del Banco República de Pando.

Uno de ellos, de 43 años, fue imputado por la presunta comisión en calidad de autor de tres delitos de rapiña especialmente agravadas, un delito de suministro de sustancias estupefacientes, un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos, un delito de receptación agravada, un delito de tráfico interno de armas de fuego (tenencia en depósito) y un delito de asociación para delinquir agravado; todos ellos en régimen de reiteración real. Como medida cautelar deberá cumplir prisión preventiva por el plazo de 180 días, mientras continúa la investigación.

El segundo, de 45 años, fue detenido con armas en el marco de las investigaciones realizadas; deberá cumplir, como medida cautelar, arresto domiciliario total con colocación de dispositivo de monitoreo electrónico, por el plazo de 180 días, mientras continúa la investigación.

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El tercero, de 43 años, fue detenido este viernes y comparecerá este sábado.

Dos de los hombres fueron detenidos en Montevideo y el restante en Barros Blancos, Canelones.

El Ministerio del Interior volvió a solicitar la colaboración para ubicar a Inti Camilo Cuba Vignolo, de 38 años, y a Paul Alexander Cosella Cabrera, de 32 años, requeridos por el robo a la sucursal.

El caso

El robo ocurrió el lunes 24 de agosto. Los delincuentes llegaron a Artigas esquina Solís en un Mercedes Benz de alta gama, que estaba requerido por robo desde el año pasado.

Uno de los ocupantes bajó del vehículo a cara descubierta y sin guantes. Un minuto después, a las 17:48, ingresaron al banco otros tres delincuentes, con el rostro cubierto y utilizando guantes.

Los asaltantes redujeron al personal de seguridad y uno de los guardias resultó herido en la cabeza luego de recibir un culatazo. A las 17:49, los delincuentes escaparon con el dinero.

El robo ocurrió durante una instancia de la operativa habitual de la sucursal. Por razones de seguridad, las autoridades no informaron de dónde había sido retirado el dinero.

Los delincuentes se llevaron $10 millones, USD 70.000 y 90.000 euros (en total, unos USD 420.000).

Tras el asalto, los delincuentes escaparon en el Mercedes Benz. El vehículo fue chocado y abandonado en Barros Blancos, donde este miércoles se realizaron los allanamientos.

Luego intentaron, sin éxito, robar otro auto que estaba estacionado en el jardín de una casa. Finalmente, le quitaron una camioneta a un conductor que circulaba por la zona y escaparon.

La investigación continúa para identificar y detener al resto de los integrantes de la banda.