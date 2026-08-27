Informe oficial indica aumento del PPI en los combustibles y en el precio de venta al público para setiembre

El gobierno recibió este jueves el informe que elabora mes a mes la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) con la variación del precio de paridad de importación (PPI) de los combustibles (naftas, gasoil, supergás y más), y la sugerencia de precios de venta al público (PVP) para setiembre.

Ese informe da cuenta de aumentos en el PPI de todos los combustibles, con más incremento en el gasoil que en las naftas.

“Se constata que para el caso de las gasolinas, el incremento del PPI resultó ser muy leve, como consecuencia de la combinación de un moderado aumento del precio FOB y una caída de mayor magnitud en los fletes y seguros. Dado que el precio FOB es el componente de mayor peso en la formación del PPI, su incremento predominó sobre la baja de los fletes, aunque esta última atenuó de manera significativa el traslado de dicho aumento al precio final”, dice el informe al que accedió Subrayado.

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“El aumento más significativo en los PPI, se produjo tanto en los gasoils como en los fueloils, cuyos incrementos superan ampliamente al de los demás combustibles. En lo referente a los gasoils, el aumento del precio FOB fue muy pronunciado, lo que —pese a registrarse una caída similar en fletes y seguros a la de las gasolinas— determinó un incremento de magnitud considerable en su PPI”, agrega el documento de la Ursea.

“En el caso del GLP, aumentaron en forma moderada tanto el precio FOB como los fletes y seguros, lo que se tradujo en un incremento del PPI del mismo orden”, dice el informe sobre el supergás.

PPI AGOSTO

Esta es la variación del PPI en agosto, expresada en precios con impuestos incluidos, por litro.

De esta forma, el precio sugerido de venta al público para setiembre es el siguiente:

Nafta Premium: 91,19 pesos en agosto, pasaría a 92,32 pesos en setiembre.

Nafta Super 95: de 88,67 pesos en agosto, pasaría a 89,54 pesos en setiembre.

Gasoil 50S: de 58,68 pesos en agosto, pasaría a 73,18 pesos en setiembre.

Estos son los precios sugeridos para setiembre si se tomara en forma línea la variación del PPI más el factor de ajuste que definió el gobierno, el margen de distribución y los impuestos incluidos en los combustibles.

Pero la ministra de Industria Fernanda Cardona aseguró este mismo jueves que el gobierno no toma una decisión lineal con el informe de la Ursea, sino que considera otros factores económicos y políticos para resolver si ajusta al alza los precios de venta al público, o los baja, o los deja como están.

“La visión del gobierno es la misma que tenemos desde marzo. Son referencias que consideramos pero como hemos demostrado, es una referencia. Eso no significa que el gobierno vaya a tomar una decisión absolutamente lineal”, dijo Cardona en rueda de prensa.

La decisión se tomará y comunicará “antes de que termine la semana”, dijo la ministra, e insistió en que el gobierno “puede seguir manteniendo la línea de trabajo de no tomar la decisión de manera lineal”.