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ÚLTIMO ADIÓS AL NEGRO RADA

Emotiva despedida a Ruben Rada en el Cementerio del Norte con familia, amigos y público que acompañó el cortejo fúnebre

El último adiós a Ruben Rada se realiza este viernes de mañana, desde el barrio Palermo hacia el Cementerio del Norte. El cortejo fúnebre partió a las 11 desde Isla de Flores y Santiago de Chile.

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Lobo Núñez momentos antes de iniciar el cortejo fúnebre de Ruben Rada desde Isla de Flores. Foto: Lorena Nachajón, Subrayado.

Lobo Núñez momentos antes de iniciar el cortejo fúnebre de Ruben Rada desde Isla de Flores. Foto: Lorena Nachajón, Subrayado.

El cortejo fúnebre de Ruben Rada partió este viernes de mañana minutos antes de la hora 11, desde los barrios Sur y Palermo, cuna del candombe que él supo llevar al mundo entero como su máximo embajador durante décadas.

La concentración fue en Isla de Flores y Santiago de Chile. Desde allí partió la caravana por Isla de Flores dos cuadras hasta Martínez Trueba, luego San Salvador hasta Minas, y por Minas hasta el Palacio Legislativo. El cotejo rodeará el Palacio Legislativo para tomar San Marín y luego Burgues hasta el Cementerio del Norte, donde Rada recibirá sepultura.

El Lobo Núñez, amigo de Rada y una de las figuras máximas del candombe, tocó junto al coche donde estaba el féretro.

Lobo Núñez con hijos de Rada, Julieta y Matías. Foto: Dante Fernández / Foco UY
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Una cuerda de tambores acompañó el recorrido por Isla de Flores, rodeada de personas que se acercaron para dar el último adiós al músico, cantante y compositor que se transformó en uno de los máximos referentes de la cultura popular uruguaya.

El presidente Orsi y su esposa Laura Alonsoperez acompañaron la partida del cortejo:

Minutos antes de las 12 el cortejo llegó al cementerio del Norte, donde familiares, amigos y público en general cantó varias canciones de Rada en el último adiós al gran ídolo y referente de la cultura popular uruguaya.

El jueves se realizó el velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde miles de personas se acercaron a despedirlo y saludar a la familia Rada.

El Negro Rada, como se lo conoce en Uruguay y el mundo, falleció el miércoles 26 de agosto a los 83 años tras estar internado un mes por una neumonía bilateral (infección en los dos pulmones).

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