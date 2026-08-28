El cortejo fúnebre de Ruben Rada partió este viernes de mañana minutos antes de la hora 11, desde los barrios Sur y Palermo, cuna del candombe que él supo llevar al mundo entero como su máximo embajador durante décadas.
Emotiva despedida a Ruben Rada en el Cementerio del Norte con familia, amigos y público que acompañó el cortejo fúnebre
El último adiós a Ruben Rada se realiza este viernes de mañana, desde el barrio Palermo hacia el Cementerio del Norte. El cortejo fúnebre partió a las 11 desde Isla de Flores y Santiago de Chile.
La concentración fue en Isla de Flores y Santiago de Chile. Desde allí partió la caravana por Isla de Flores dos cuadras hasta Martínez Trueba, luego San Salvador hasta Minas, y por Minas hasta el Palacio Legislativo. El cotejo rodeará el Palacio Legislativo para tomar San Marín y luego Burgues hasta el Cementerio del Norte, donde Rada recibirá sepultura.
El Lobo Núñez, amigo de Rada y una de las figuras máximas del candombe, tocó junto al coche donde estaba el féretro.
Cortejo fúnebre de Ruben Rada: las imágenes que dejó la despedida en Isla de Flores al ritmo de tambores
Una cuerda de tambores acompañó el recorrido por Isla de Flores, rodeada de personas que se acercaron para dar el último adiós al músico, cantante y compositor que se transformó en uno de los máximos referentes de la cultura popular uruguaya.
El presidente Orsi y su esposa Laura Alonsoperez acompañaron la partida del cortejo:
Minutos antes de las 12 el cortejo llegó al cementerio del Norte, donde familiares, amigos y público en general cantó varias canciones de Rada en el último adiós al gran ídolo y referente de la cultura popular uruguaya.
El jueves se realizó el velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde miles de personas se acercaron a despedirlo y saludar a la familia Rada.
El Negro Rada, como se lo conoce en Uruguay y el mundo, falleció el miércoles 26 de agosto a los 83 años tras estar internado un mes por una neumonía bilateral (infección en los dos pulmones).
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