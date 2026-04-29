Tres condenados en Uruguay tras operación internacional contra explotación sexual infantil: hay víctimas uruguayas

Policías de 16 países, incluido Uruguay, llevan adelante un operativo contra la explotación sexual infantil. En el país hubo cinco detenidos y, de momento, tres de ellos son personas “muy jóvenes” que fueron condenadas, informó la fiscal de Delitos Sexuales de 5° turno, Verónica Bujarín.

Entre las víctimas hay bebés, niños, niñas y adolescentes uruguayos explotados sexualmente, afirmó la fiscal del caso. A partir de la identificación de víctimas, se inició una red de protección y se trabaja con ellas en la contención, agregó la fiscal.

Sobre los condenados, dijo que tenían o compartían imágenes de explotación sexual de estos menores. No se conocían entre sí pero tenían “mucho” material, detalló.

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El material ya había sido identificado durante otras operaciones, es decir, no es nuevo, precisaron las autoridades. Hay investigaciones en paralelo: una sobre los condenados y el material, y otra sobre las víctimas. "Hoy es un día de concientización sobre el trabajo contra la explotación sexual a través de redes sociales", expresó Bujarín.

Este año van 20.100 fotos y videos incautados en distintas operaciones. "Detrás de esto hay víctimas, abuso y vulnerabilidad", señaló el director de Cibercrimen, Paulo Rocha.

En la operación internacional, en total, de momento han sido detenidas casi 70 personas y condenadas seis de ellas. Sin perjuicio de que las investigaciones siguen adelante. Los allanamientos realizados fueron 280 y permitieron incautar cientos de dispositivos electrónicos.

Bajo el nombre "Operación Internacional Aliados por la Infancia VI", participaron Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.