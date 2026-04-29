Compras web: cómo funcionará el nuevo régimen a partir de mayo y la prórroga a la exoneración de IVA desde EE.UU.

La Cámara Uruguaya de Couriers y Aduanas acordaron una prórroga hasta el 1 de julio de la aplicación efectiva de la exoneración de IVA para las compras realizadas a empresas de Estados Unidos, prevista en la nueva normativa.

El objetivo es definir un procedimiento claro, viable y alineado con el espíritu de la norma, manteniendo los controles necesarios, indicó la Cámara de Couriers en un comunicado.

El nuevo régimen de franquicias no se posterga y comenzará a regir a partir del 1 de mayo de 2026. Lo que se prorroga hasta el 1 de julio es la exigencia de registro en Uruguay para las empresas de Estados Unidos que quieran acceder al beneficio de exoneración de IVA previsto en el acuerdo comercial vigente entre ambos países, lo que presentaba dificultades prácticas para su implementación.

A partir de mayo, cada persona tendrá un cupo anual de hasta 800 dólares que podrá utilizar en uno, dos o tres envíos. Estas compras estarán gravadas con una tasa de IVA de 22%. Si la persona no utiliza el total del cupo anual de 800 dólares, perderá el saldo no usado.

Sin embargo, las compras de hasta 200 dólares realizadas a vendedores con sede fiscal en Estados Unidos podrán quedar exoneradas del impuesto. El vendedor que figure en la factura de compra deberá estar en el registro y tratarse de un vendedor con sede fiscal en Estados Unidos.

Se aclara que todo envío superior a los 200 dólares pagará IVA, independientemente de su origen. También, estarán gravadas todas las compras del exterior sin excepción hechas fuera de Estados Unidos. Solo abonando el IVA correspondiente a la compra, el paquete podrá ingresar a Uruguay sin más trámites.

Además, a partir de mayo ya no se pagará despacho de importación por compras de hasta 800 dólares y 20 kilos.