DGI inicia acciones por inconsistencias en obligaciones tributarias, con foco en IVA de servicios personales

La Dirección General Impositiva (DGI) inició una campaña para promover el cumplimiento de obligaciones tributarias a contribuyentes.

El organismo comenzara a enviar comunicaciones a contribuyentes de IVA servicios personales, en los que identificaron inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones.

El organismo detectó casos en los que el IVA Compras declarado no es acorde con el IVA ventas.

Seguí leyendo Conflicto en TCP: hubo nueva reunión tripartita y MTSS presentará el miércoles otra propuesta de acercamiento

Según las estimaciones realizadas para contribuyentes de este segmento, esta situación constituye un indicio de que no se documentó la totalidad de los ingresos o que se hayan realizado deducciones de IVA de compras no admitidas.

Los contribuyentes comprendidos recibirán un mensaje por medio de la bandeja de comunicaciones en las que tendrán los detalles del caso y se les recomendara revisar su situación tributaria. Y cuando corresponda, realizar las correcciones necesarias.

En estos casos los usuarios podrán contar con la ayuda de un ejecutivo de atención personalizada.

En los casos en los que las situaciones comunicadas persistan, puede verse afectada la calificación de riesgo de los contribuyentes y dar lugar a acciones de fiscalización por parte de la DGI.

Estas acciones tienen como objetivo identificar posibles desvíos y promover su regularización antes de avanzar hacia otras instancias de control.