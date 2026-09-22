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En paso molino

Once delincuentes robaron un súper en modo piraña: "Impunidad total, la próxima van a venir en una bañadera", dijo el dueño

Los delincuentes fueron once, ocho de ellos adolescentes de entre 14 y 17 años. Todos fueron detenidos por la Policía, mientras que la víctima habló con Subrayado y contó lo ocurrido.

El robo piraña quedó filmado, mientras que el propietario del supermercado habló con Subrayado.

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Once delincuentes, entre ellos ocho adolescentes, robaron un supermercado en modalidad piraña, a las 19:30 de este lunes. Todos llegaron caminando al local, ubicado en Paso Molino. Algunos entraron mientras que otros se quedaron afuera.

Quienes entraron, amenazaron a José, el propietario del comercio. Le dijeron que, si querían, lo robaban o incluso lo mataban. Mientras, uno de ellos hacía ademanes para simular que tenía un arma en la cintura. En dos minutos, robaron whiskys y mercadería que tomaban de las góndolas.

Cuando se fueron del comercio, la Policía ya estaba alertada del robo. Investigadores de la Zona Operacional IV estaban haciendo vigilancia y los interceptaron a 650 metros del supermercado. Como eran 11, los policías pidieron apoyo a otras unidades y los detuvieron a todos.

Foto: Subrayado.
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Ocho de ellos son adolescentes de entre 14 y 17 años, y tres son mayores de 18 y 19 años.

"Tendrían que estar estudiando"

José, el dueño del supermercado, habló con Subrayado y contó cómo fue el robo.

“Entraron como si estuvieran en su casa, se llevaron las cosas. Caminando, totalmente impunes. Estoy trabajando para que vengan y se sirvan. No entendés. Amenazaban con que me iban a matar. Son botijas, tendrían que estar estudiando”.

Es la décima vez que a José lo roban en el comercio. Pero nunca habían sido tantos delincuentes. “Ya es demasiado, una impunidad total. Nunca me había pasado así, que vinieran once personas a robarme. Es la primera vez que me roban once. La próxima van a venir en una bañadera. Ya es demasiado, esto no se sostiene por ningún lado”.

El hombre valoró que “respuesta de la Policía hay” aunque el patrullaje es “poco”, reclamó. “No hay seguridad. Los delincuentes andan caminando acá, roban, revuelcan a las vecinas y no pasa nada”.

Sobre la Policía y el proceso judicial, señaló: “Los agarran y capaz que ahora al mediodía ya están en la casa”. José dijo que “ya no es cuánto te roban sino el cómo. De todas formas habidas y por haber”.

Los ocho adolescentes y los tres mayores quedaron a disposición de las Fiscalías de Adolescentes y de Flagrancia para resolver su situación judicial.

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