El Frente Amplio expresa "alarma" por asesor de un edil blanco condenado por lavado de activos

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio emitió una declaración el lunes de noche sobre la investigación fiscal y policial entorno a la incautación de 256 kilos de pasta base en Brazo Oriental, que derivó en la condena con prisión del asesor de un edil del Partido Nacional en Montevideo.

Este asesor fue imputado por lavado de activos y se investiga si utilizó para ello un local de pagos de una red de cobranzas que tiene como propietaria a la esposa del exsenador Jorge Gandini, ahora director de la Administración Nacional de Puertos (ANP) por la oposición.

Al respecto, Gandini convocó a una conferencia de prensa este martes a la hora 15 en una sala del cuarto piso del hotel Radisson de Montevideo.

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Sobre esta base, el Frente Amplio se reunió en la noche del lunes y publicó un comunicado en el que expresa “alarma” por la situación, y anuncia que convocó a sus bancadas en la Junta Departamental y en el Parlamento para analizar el tema y adoptar posibles acciones políticas.

“La semana pasada la Fiscalía General de la Nación informó sobre tres condenas a integrantes de una organización criminal por la operación Trazador, en el marco de una investigación realizada junto a la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas”, dice la declaración del FA.

“Las condenas despertaron otras alarmas, luego de constatarse que algunos de los imputados mantuvieron activa participación en la actividad política, desempeñándose como asesores de un edil del Partido Nacional. Al mismo tiempo se habría constatado que la empresa utilizada para las operaciones de lavado de activos podría formar parte de la declaración patrimonial (como bien ganancial) de un importante jerarca proveniente de la misma colectividad”, agrega el texto del Secretariado Ejecutivo.

“El riesgo permanente de penetración de fondos provenientes del crimen organizado requiere una celosa defensa por parte de nuestra fuerza política, de las instituciones, la confiabilidad del sistema político y sus instituciones”, dice el comunicado, y agrega: “En ese marco resolvemos con firmeza y prudencia iniciar una serie de pasos que nos permitan conocer en profundidad el alcance de los hechos, activar todos los mecanismos de control que posibiliten blindar a nuestras instituciones y tomar iniciativas políticas que, como la ley de regulación del financiamiento de los partidos políticos, preserven nuestra calidad democrática”.

Y finaliza: “A tales efectos nos proponemos convocar a una reunión de trabajo con la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental de Montevideo y nuestra representación en el Parlamento Nacional, para que este ámbito genere un insumo para que la Mesa Política pueda establecer las acciones al respecto, en todos los espacios que corresponda”.