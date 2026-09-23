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avenida josé belloni

Adolescente de 15 años murió en un accidente en Puntas de Manga; iba como acompañante en una moto

La adolescente circulaba en moto por avenida José Belloni junto a un joven de 19 años. Al llegar a Camino Osvaldo Rodríguez, una esquina con semáforos, chocaron con una camioneta.

Accidente en Puntas de Manga este miércoles de mañana.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Accidente en Puntas de Manga este miércoles de mañana.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Accidente en Puntas de Manga este miércoles de mañana.

Una adolescente de 15 años fue la víctima fatal de un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este miércoles en avenida José Belloni y Camino Osvaldo Rodríguez, en Puntas de Manga.

La adolescente iba como acompañante en una moto conducida por un joven de 19 años. Ambos circulaban por Belloni y chocaron con una camioneta que iba por Camino Osvaldo Rodríguez y pretendió tomar la avenida.

De acuerdo con las primeras informaciones que tiene la Policía, en base a lo observado en cámaras de vigilancia, la moto cruzó en rojo el semáforo existente en esa esquina.

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Tras el impacto, la menor murió en el lugar y el joven corrió a buscar a familiares que viven en la zona. En tanto, el conductor de la camioneta resultó ileso.

Como consecuencia del trabajo de la Policía, que debía hacer pericias en el lugar, el tránsito por Belloni se encontraba cortado con desvío, en ese momento, únicamente en sentido sur.

La Fiscalía asumió la investigación para determinar las responsabilidades.

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