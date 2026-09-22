RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRAS CASO MENONITAS DE FLORIDA

Mahía propone derogar artículo de la LUC que eliminó la obligatoriedad de inscripción en centros educativos

El ministro analizó el caso de los menonitas de Florida tras el fallo de la SCJ que desestimó la casación de la ANEP contra la decisión de las familias de no enviar a sus hijos a la escuela.

mahia-menonitas-educación-florida

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, consideró este martes que se debe derogar el artículo 127 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que en 2020 eliminó la obligatoriedad de inscripción de niños y adolescentes a un centro de enseñanza, que estaba dispuesto desde 2008 en la Ley General de Educación.

"La sociedad uruguaya necesita que la educación, en lo público o en lo privado, sea un rol fundamental en la formación de ciudadanos y en los aprendizajes", reflexionó.

Mahía indicó que busca que "se vuelva a lo que las normativas legales estaban vigentes", y mencionó la importancia de las instituciones educativas en la formación de las personas previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA).

mahia defendio la universidad de la educacion en comision del senado; para robert silva es crear mas burocracia
Seguí leyendo

Mahía defendió la Universidad de la Educación en comisión del Senado; para Robert Silva es "crear más burocracia"

Para el ministro, "se trata de que las posibilidades de desarrollo de una persona se den en un contexto educativo común, que podrá elegirlo alguien en el sistema público o privado".

Mahía se refirió a la definición de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que desestimó el recurso de casación que había sido impuesto por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en el caso de los padres de una comunidad menonita de Florida que no enviaban a sus hijos a la escuela y brindaban educación en sus casas.

"Los fallos de la Suprema Corte tienen el peso que tienen, pero en este caso entiendo que hay que ir a reforzar vía reglamentación legal algo que es de sentido común, que las personas en una sociedad se formen hoy con valores colectivos y con lo que uno vive en el sistema de educación general, público o privado", enfatizó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
parque batlle

Un delincuente ingresó a una vivienda mientras los dueños dormían: "Anduvo por toda la casa, entró a mi dormitorio"
CANAL 10

Gran Hermano Uruguay empezó y estos son los 21 jugadores que están en la casa
OPERACIÓN DONCELLA

Uruguayo detenido en un velero con 2.100 kilos de cocaína, en operativo a 400 millas de la costa de España
En paso molino

Once delincuentes robaron un súper en modo piraña: "Impunidad total, la próxima van a venir en una bañadera", dijo el dueño
TEMPORAL EN EL NORTE DEL PAÍS

Árboles caídos, granizo, mucha lluvia y viento durante la noche del domingo y la madrugada del lunes

Te puede interesar

Gandini durante la conferencia de prensa. Foto: Foco UY
DIO CONFERENCIA

"No tenemos nada que ocultar", aseguró Gandini sobre caso de lavado y presunto vínculo con local de pagos de su esposa
Foto: Ministerio del Interior. Droga y dinero incautados en operación Trazador. video
investigan lavado de activos

Droga en Brazo Oriental: asesor de edil blanco investigado por movimientos de dinero en un local de pagos
Foto: Subrayado. El fuego afectó a, al menos, dos viviendas en Maldonado Nuevo.
en maldonado

Baleó a una mujer, la ató y prendió fuego la casa: fue condenado a 30 años por homicidio muy especialmente agravado

Dejá tu comentario