Mahía propone derogar artículo de la LUC que eliminó la obligatoriedad de inscripción en centros educativos

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, consideró este martes que se debe derogar el artículo 127 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que en 2020 eliminó la obligatoriedad de inscripción de niños y adolescentes a un centro de enseñanza, que estaba dispuesto desde 2008 en la Ley General de Educación.

"La sociedad uruguaya necesita que la educación, en lo público o en lo privado, sea un rol fundamental en la formación de ciudadanos y en los aprendizajes", reflexionó.

Mahía indicó que busca que "se vuelva a lo que las normativas legales estaban vigentes", y mencionó la importancia de las instituciones educativas en la formación de las personas previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA).

Para el ministro, "se trata de que las posibilidades de desarrollo de una persona se den en un contexto educativo común, que podrá elegirlo alguien en el sistema público o privado".

Mahía se refirió a la definición de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que desestimó el recurso de casación que había sido impuesto por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en el caso de los padres de una comunidad menonita de Florida que no enviaban a sus hijos a la escuela y brindaban educación en sus casas.

"Los fallos de la Suprema Corte tienen el peso que tienen, pero en este caso entiendo que hay que ir a reforzar vía reglamentación legal algo que es de sentido común, que las personas en una sociedad se formen hoy con valores colectivos y con lo que uno vive en el sistema de educación general, público o privado", enfatizó.