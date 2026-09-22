Un peatón fue embestido primero por un auto y luego por un ómnibus en la zona del Buceo

Un peatón murió este martes de tarde como consecuencia de un siniestro de tránsito ocurrido en Solano López casi avenida Italia, en la zona del Buceo.

El hombre cruzó Solano López corriendo y a mitad de cuadra, según dijeron a Subrayado fuentes del caso, cuando fue embestido primero por un auto y luego por un ómnibus del transporte colectivo.

El ómnibus iba con pasajeros, que resultaron ilesos. El siniestro generó congestionamiento en el tránsito por la zona.

En el lugar, trabaja un equipo de Policía Científica realizando el relevamiento de la escena, con personal de la Guardia Republicana, Policía de Tránsito y URPM de la Zona Operacional II de la Jefatura de Montevideo. Un peatón fue atropellado por un ómnibus en el barrio Buceo. La víctima intentó cruzar a mitad de cuadra y corriendo por Solano López, un auto la golpeó, cayó y fue embestida por el ómnibus. Informa @Guillelorenzo20 | https://t.co/BmpxVnnKSq pic.twitter.com/KFWmaXBeM0 — Subrayado (@Subrayado) September 22, 2026

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