Tras video viral, IMM dispuso podar y limpiar el cantero donde había decenas de ratas en Parque Rodó

La Intendencia de Montevideo ( IMM ) ordenó la poda y limpieza del cantero donde fueron filmadas decenas de ratas en la zona de Parque Rodó , luego de que tomara estado público un video difundido en redes sociales.

El lugar está ubicado sobre avenida Tomás Giribaldi, entre Bulevar Artigas y Julio Herrera y Reissig. Desde la comuna informaron que el registro fue realizado el 16 de enero y que hicieron limpieza en días anteriores .

La IMM explicó que se trata de un espacio de difícil acceso debido a la presencia de arbustos densos y que se identificaron factores ambientales que favorecen la proliferación de ratas, vinculados a la acumulación de residuos, restos de alimentos y otros materiales asociados al uso del lugar como espacio para dormir por parte de personas que viven en la calle.

cantero-parque-rodo-denuncia-ratas Foto: Lorena Nachajón, Subrayado.

Según indicó la Intendencia, las personas que se encontraban en el lugar fueron retiradas junto a la Policía, aunque este martes nuevamente había personas allí.

Equipos de la IMM volvieron a intervenir el cantero y realizaron nuevas tareas de poda y limpieza.

Mirá el video del 16 de enero difundido en redes sociales: