Este martes

Tras video viral, IMM dispuso podar y limpiar el cantero donde había decenas de ratas en Parque Rodó

Trabajadores volvieron en la mañana de este martes, por segundo día consecutivo, al cantero de la avenida Tomás Giribaldi para hacer una limpieza. Ocurre tras la viralización de un video donde se observan varias ratas.

Foto: Lorena Nachajón, Subrayado.

La Intendencia de Montevideo (IMM) ordenó la poda y limpieza del cantero donde fueron filmadas decenas de ratas en la zona de Parque Rodó, luego de que tomara estado público un video difundido en redes sociales.

El lugar está ubicado sobre avenida Tomás Giribaldi, entre Bulevar Artigas y Julio Herrera y Reissig. Desde la comuna informaron que el registro fue realizado el 16 de enero y que hicieron limpieza en días anteriores.

La IMM explicó que se trata de un espacio de difícil acceso debido a la presencia de arbustos densos y que se identificaron factores ambientales que favorecen la proliferación de ratas, vinculados a la acumulación de residuos, restos de alimentos y otros materiales asociados al uso del lugar como espacio para dormir por parte de personas que viven en la calle.

Pablo Ferreri, presidente de OSE, se refirió al reclamo de vecinos de La Fortaleza, en el Cerro, que el lunes reclamaron por estar hace un mes sin agua (foto).
Pablo Ferreri aseguró que los tanques de agua para vecinos de la Fortaleza, en el Cerro, se instalan este martes
Según indicó la Intendencia, las personas que se encontraban en el lugar fueron retiradas junto a la Policía, aunque este martes nuevamente había personas allí.

Equipos de la IMM volvieron a intervenir el cantero y realizaron nuevas tareas de poda y limpieza.

Mirá el video del 16 de enero difundido en redes sociales:

