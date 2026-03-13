El día que cayó Marset: desde el operativo de captura en la madrugada hasta su traslado a Estados Unidos

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset cayó este viernes, en Bolivia , tras un operativo que permitió su detención en Santa Cruz de la Sierra.

"Yo puedo estar acá, mañana en Paraguay, otro día en Bolivia, otro día en Colombia", decía el narcotraficante en una de sus tantas apariciones públicas. "Ya que llevan tanto tiempo detrás mío, que sigan buscando", señalaba también el uruguayo. "Estamos preparados para hacer guerra con el que sea", eran otras de sus palabras. Según el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo Huerta, tras la detención Marset no emitió palabra y no hubo muertos ni heridos.

"Procedemos a su captura, se lo trata de manera respetuosa, no se ha recurrido a ninguna violencia ni física ni psicológica sobre él, se le han tomado todas las medidas con impresiones digitales, él guardó silencio todo el tiempo", dijo el ministro.

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El operativo de captura comenzó alrededor de las 3 de la mañana de este viernes. Además de él, cayeron también cuatro integrantes de su banda, entre los que estaba su hermana, Tatiana Marset Alba, también uruguaya, y dos hombres de origen venezolano y un colombiano.

Entre los puntos que detalló el ministro, está que Marset creó una base de operaciones en Santa Cruz y el operativo ocurrió en dos inmuebles. "El inmueble A, que es donde se refugiaba Marset, y el inmueble B, donde tenían refugio y era un mando de operaciones del grupo de seguridad de este señor. La Policía intervino, con diferencia de minutos, interviniendo el edificio donde estaba la seguridad de Marset, neutralizando a los individuos que estaban ahí. Este inmueble quedaba a ocho minutos de una residencia que ocupaba Marset".

Luego de su detención, el delincuente fue extraditado de Bolivia a Estados Unidos, a través de funcionarios de la DEA. "Esta fue una captura, una detención, en mérito a una orden judicial emitida en la Justicia norteamericana", dijo el ministro Oviedo. "La participación de la DEA se limitó a trasladar a Marset a Estados Unidos", remarcó.

"Uno de los narcotraficantes y criminales considerado entre los cuatro más grandes del continente ha caído", dijo el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Desde Bolivia, Marset salió en un avión hasta Perú, y desde allí se procedía a su traslado a Estados Unidos.

"El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado", afirmó el Departamento de Estado de Estados Unidos. "El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte", concluye la publicación.