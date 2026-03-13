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DETENIDO EN SANTA CRUZ

Personas y hechos que la Policía uruguaya vincula a Sebastián Marset

El narcotraficante Sebastián Marset estaba en la mira de la Policía, era buscado por Interpol por tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de dinero; fue detenido este viernes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

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Según la Policía, el líder narco cuenta con personas y se lo vincula a hechos en Uruguay como por ejemplo Luis Fernando Fernández Albín narcotraficante detenido en Argentina en el mes de noviembre del 2025.

Era buscado por la incautación de 2 toneladas de droga en Punta Espinillo; fue extraditado a Uruguay e imputado por narcotráfico y lavado de activos.

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Otra de las personas vinculadas es Daniel Alejandro Garaza, había viajado a Bolivia cuando ocurrió el atentado a la casa de la fiscal de Corte Mónica Ferrero; fue imputado en setiembre del año pasado por este hecho.

Luis "Betito" Suárez también vinculado a Marset fue detenido en flagrancia en noviembre del 2025 e imputado por posesión de sustancias estupefacientes.

Actualmente se encuentra cumpliendo prisión preventiva por el plazo de 180 días mientras continúa la investigación.

El “Betito” tiene un extenso prontuario criminal que estuvo preso en varias ocasiones por diferentes delitos: rapiñas a bancos, tráfico de estupefacientes, enfrentamientos con la Policía y fugas.

Entre los hechos delictivos que la Policía vincula a Marset se encuentran el intento de robo a un banco en febrero que implicó la excavación de un túnel en Ciudad Vieja, las 2 toneladas de droga incautadas en Punta Espinillo en agosto del 2025, el ataque a la sede del INR en diciembre del 2024 y el atentado a la casa de la fiscal Ferrero.

Además, 1 tonelada de cocaína incautada en setiembre del 2024, el ataque con explosivo a la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas en mayo del 2020, la amenaza telefónica a Mónica Ferrero y la Operación Águila Marina en noviembre del 2024 donde se incautaron 1.100 kg de pasta base en San Luis.

Sebastián Marset estaba en la mira de la Policía, era buscado por Interpol por tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de dinero. Su nombre aparece en la megainvestigación paraguaya “A Ultranza Py” y su caso generó una crisis política en Uruguay por la entrega de un pasaporte.

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