RECIBÍ EL NEWSLETTER
SANTA CRUZ DE LA SIERRA EN BOLIVIA

En una zona residencial y cerca de un mercado popular: así era el lugar en el que se escondía Sebastián Marset

"Estamos hablando del tercer anillo de la capital cruceña, una zona donde hay bastante flujo de motorizados", dijo un periodista de Bolivia sobre el escondite del narco.

afp-captura-operativo-santa-cruz-de-la-sierra-sebastian-marset-policia-boliviana-bolivia

La detención del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se produjo este viernes en una zona céntrica de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Su escondite era en un barrio residencial, cercano a un mercado y a una plaza concurrida.

"Marset se refugiaba en una zona céntrica, una zona residencial que era contigua a un mercado popular aquí en Santa Cruz de la Sierra, y que daba con una plaza principal donde acude gente con su familia y niños", detalló el periodista del diario El Deber de Bolivia, Diego Seas, en diálogo con Subrayado.

"Fue una gran sorpresa que Marset haya sido localizado en esta zona céntrica. Estamos hablando del tercer anillo de la capital cruceña, una zona donde hay bastante flujo de motorizados por la gente que acude al mercado y otras que van a la plaza y colegios aledaños a la zona. Tomando en cuenta de que se tenía el reporte de que Marset merodeaba en zona alejada de Santa Cruz", agregó.

personas y hechos que la policia uruguaya vincula a sebastian marset
Seguí leyendo

Personas y hechos que la Policía uruguaya vincula a Sebastián Marset

Temas de la nota

Lo más visto

video
LO CONFIRMAN en bOLIVIA Y PARAGUAY

Capturaron al narco uruguayo Sebastián Marset en Bolivia junto a cuatro personas más, todas extranjeras
DETENIDO EN SANTA CRUZ, BOLIVIA

La foto de Sebastián Marset detenido, esposado y ante la DEA tras su captura en Bolivia
Operativo de la dea

Marset está siendo extraditado en avión a Estados Unidos, de donde partió la orden de captura
PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Nueva ola de calor comienza este viernes y se extiende hasta el jueves; la máxima llegará a 31° en zona costera
INTENTO DE CUENTO DEL TÍO

Una videollamada de 45 minutos y el nerviosismo de una madre que hizo a delincuentes desistir de estafa

Te puede interesar

El día que cayó Marset: desde el operativo de captura en la madrugada hasta su traslado a Estados Unidos video
URUGUAYO DETENIDO EN BOLIVIA

El día que cayó Marset: desde el operativo de captura en la madrugada hasta su traslado a Estados Unidos
Personas y hechos que la Policía uruguaya vincula a Sebastián Marset
DETENIDO EN SANTA CRUZ

Personas y hechos que la Policía uruguaya vincula a Sebastián Marset
En una zona residencial y cerca de un mercado popular: así era el lugar en el que se escondía Sebastián Marset video
SANTA CRUZ DE LA SIERRA EN BOLIVIA

En una zona residencial y cerca de un mercado popular: así era el lugar en el que se escondía Sebastián Marset

Dejá tu comentario