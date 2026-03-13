En una zona residencial y cerca de un mercado popular: así era el lugar en el que se escondía Sebastián Marset

La detención del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se produjo este viernes en una zona céntrica de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Su escondite era en un barrio residencial, cercano a un mercado y a una plaza concurrida.

"Marset se refugiaba en una zona céntrica, una zona residencial que era contigua a un mercado popular aquí en Santa Cruz de la Sierra, y que daba con una plaza principal donde acude gente con su familia y niños", detalló el periodista del diario El Deber de Bolivia, Diego Seas, en diálogo con Subrayado.

"Fue una gran sorpresa que Marset haya sido localizado en esta zona céntrica. Estamos hablando del tercer anillo de la capital cruceña, una zona donde hay bastante flujo de motorizados por la gente que acude al mercado y otras que van a la plaza y colegios aledaños a la zona. Tomando en cuenta de que se tenía el reporte de que Marset merodeaba en zona alejada de Santa Cruz", agregó.

Temas de la nota Sebastián Marset

Bolivia