Orsi recibió a Fancap por futuro de plantas de portland en Paysandú; el Ejecutivo aseguró que no está previsto el cierre

El presidente Yamandú Orsi recibió a una delegación de la Federación de Trabajadores de Ancap en el marco de la discusión sobre el futuro de las plantas de Portland .

El Poder ejecutivo aseguró que no está previsto el cierre de la planta en el departamento de Paysandú . Se hará una readecuación y se mantendrán los derechos de los trabajadores.

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El presidente de Fancap, Salvador Sprovieri, dijo que fue una reunión positiva ya que consiguieron un ámbito de negociación al más alto nivel que brinda garantías.

"Es un ámbito donde vamos a intercambiar en base a las propuestas presentadas que son la nuestra, la de Ancap y las que puedan surgir con el objetivo de generar una propuesta que genere mayores acuerdos y, por ahí, lograr una salida equilibrada a esta situación", destacó.

Y agregó: "Nuestra propuesta que va bastante más allá porque implica cambios profundos de gestión implica una mirada comercial distinta, implica tener más productos en producción, no solo la bolsa de portland así que tenemos espacio para discutir y para proponer".

La próxima semana vuelven a reunirse.

La presidenta de Ancap fue consultada sobre la suba del petróleo a nivel mundial debido a la guerra. "Lo que dice la metodología es que si esa suba que se produce a nivel internacional supera en el surtidor el 7%, hay un tope hacia el consumidor, pero también llegada una situación de extrema crisis, hay todo un análisis que se debe realizar y es lo que estamos haciendo con los ministerios", explicó.