RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

IMM trabaja en limpieza de cantero del Parque Rodó que se viralizó en un video por presencia de ratas

La comuna explicó que hay "factores ambientales" como la acumulación de residuos, restos de alimentos y otros materiales asociados al uso del espacio como lugar de pernocte por personas en situación de calle”.

ratas-parque-rodo

Video en redes sociales denuncia la presencia de muchas ratas en la zona de Parque Rodó. Desde la Intendencia de Montevideo ( IMM) afirmaron que fue registrado el 16 de enero y que se “activó de inmediato una intervención”.

Ese día, equipos de la comuna “realizaron un monitoreo sanitario” en el cantero ubicado en Tomás Giribaldi, entre Bulevar Artigas y Julio Herrera y Reissig, constatándose “indicios de actividad de roedores en diversos sectores”.

La Intendencia explicó que es “difícil el acceso” por tratarse de “arbustos densos”, y que se “identificaron factores ambientales que favorecen su proliferación, vinculados a la acumulación de residuos, restos de alimentos y otros materiales asociados al uso del espacio como lugar de pernocte por personas en situación de calle”.

elevado registro de coliformes: intendencia de canelones aconseja no banarse en dos playas de santa lucia
Seguí leyendo

Elevado registro de coliformes: Intendencia de Canelones aconseja no bañarse en dos playas de Santa Lucía

Respecto a la intervención que comunicó la Intendencia, señaló que las personas en situación de calle fueron retiradas del lugar, en coordinación con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social. También “se colocaron productos específicos para el control de roedores” y se “inició una limpieza integral del área”.

“Posteriormente, se volvió a concurrir al lugar para continuar con las tareas de limpieza y poda de arbustos, constatándose que el espacio había sido nuevamente ocupado, lo que refuerza la necesidad de sostener una intervención continua y coordinada”, agrega el texto.

Este martes volverán a intervenir este punto y podar los arbustos.

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

video
TESTIMONIO

Madre del motociclista embestido por Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"
MALDONADO

Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS DÍA A DÍA

Ola de calor en casi todo el país: temperatura máxima alrededor de 40º, según Nubel Cisneros
SINIESTRO DE TRÁNSITO

Rocha: automovilista atropelló a un joven, no paró y se llevó su moto enganchada por varias cuadras
MONTEVIDEO

Chocó contra una columna en los accesos: una joven de 18 años murió y el conductor de 22 años está grave

Te puede interesar

BCU estará pronto para hacer intervenciones en mercado de cambio sin poner en riesgo metas de inflación video
TOLOSA

BCU "estará pronto para hacer intervenciones en mercado de cambio" sin poner en riesgo metas de inflación
Madre del motociclista embestido por Negro: El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes video
TESTIMONIO

Madre del motociclista embestido por Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"
Copamiento en Melilla: Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver, narró la víctima; hay un detenido video
MONTEVIDEO

Copamiento en Melilla: "Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver", narró la víctima; hay un detenido

Dejá tu comentario