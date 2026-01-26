Video en redes sociales denuncia la presencia de muchas ratas en la zona de Parque Rodó. Desde la Intendencia de Montevideo ( IMM) afirmaron que fue registrado el 16 de enero y que se “activó de inmediato una intervención”.
IMM trabaja en limpieza de cantero del Parque Rodó que se viralizó en un video por presencia de ratas
La comuna explicó que hay "factores ambientales" como la acumulación de residuos, restos de alimentos y otros materiales asociados al uso del espacio como lugar de pernocte por personas en situación de calle”.
Ese día, equipos de la comuna “realizaron un monitoreo sanitario” en el cantero ubicado en Tomás Giribaldi, entre Bulevar Artigas y Julio Herrera y Reissig, constatándose “indicios de actividad de roedores en diversos sectores”.
La Intendencia explicó que es “difícil el acceso” por tratarse de “arbustos densos”, y que se “identificaron factores ambientales que favorecen su proliferación, vinculados a la acumulación de residuos, restos de alimentos y otros materiales asociados al uso del espacio como lugar de pernocte por personas en situación de calle”.
Respecto a la intervención que comunicó la Intendencia, señaló que las personas en situación de calle fueron retiradas del lugar, en coordinación con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social. También “se colocaron productos específicos para el control de roedores” y se “inició una limpieza integral del área”.
“Posteriormente, se volvió a concurrir al lugar para continuar con las tareas de limpieza y poda de arbustos, constatándose que el espacio había sido nuevamente ocupado, lo que refuerza la necesidad de sostener una intervención continua y coordinada”, agrega el texto.
Este martes volverán a intervenir este punto y podar los arbustos.
